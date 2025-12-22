左轉燈秒數太短？ 嘸公館圓環 騎士卡路中

公館圓環拆除後疑左轉燈秒數短，騎士左轉卡路中險象環生。（圖／TVBS）

台北公館圓環在今年九月走入歷史，儘管北市府聲稱可讓用路人更安全，但仍有零星狀況傳出，像是近日就有網友發現，騎士從基隆路要左轉至羅斯福路時，疑似因為左轉燈秒數不夠，被卡在路中間，進退兩難！

20日上午，台北市基隆路與羅斯福路口、即昔日公館圓環的位置，出現驚險一幕。原本要左轉羅斯福路的騎士，疑似因燈號轉紅不敢前進，但對向車道隨即變綠燈，迎面而來的車潮逼得騎士只能緩緩倒退，尷尬卡在路中間進退兩難，宛如「誤入叢林的小白兔」。

實際重回現場觀察，自從公館圓環拆除後，柏油路上標線交織、萬線齊發，雖然車流看似井然有序，但仍有不少駕駛為了搶快加速通過。記者於週一下午離峰時段實測，左轉燈秒數約40秒，時間雖看似充裕，但21日晚間北市監視系統仍拍下有機車騎士與計程車，同樣因變燈不及而卡在路口。外界質疑，是否因紅燈秒數太短釀禍？

台北市交通局長謝銘鴻說：「的確下午的尖峰，回到新店方向，基本上非常地高，我想我們會請交控中心，把那些秒數再調長。」

儘管交通局承諾改善，但議員認為市府過度依賴數據，忽略實際用路風險。

台北市議員苗博雅說：「我覺得蔣萬安不能夠再自我感覺良好，只看著交通局呈上的數據，就覺得一切問題都已經解決，每天再花費6.5倍的人力，在指揮的時後，我們每天還是看到很多險象環生，甚至是不幸的車禍。」

除了號誌秒數問題，路口的告示牌也被詬病。羅斯福路往景美方向的標示寫著「早上7點到9點可轉彎，9點到隔天7點直行車道」，由於數字都是7跟9，遭民眾調侃開車經過不僅要眼耳並用，記憶力也不能太差。

