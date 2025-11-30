左轉車道「打右燈」被罰1200元 駕駛不服怒告！判決結果大逆轉

社會中心／李紹宏報導

在嘉義縣台18線一處路口，男駕駛因為變換車道，被民眾檢舉「未依規定打方向燈」，遭監理所依《道路交通管理處罰條例》裁罰新台幣1200元。不過對此，駕駛堅稱自己全程開啟方向燈，合法變換車道，因此不服並提起行政訴訟。事後，嘉義地院逐秒檢視行車紀錄器後，認定駕駛因為有先做「1動作」，的確符合《道路交通安全規則》，因此裁定撤銷罰單。

男駕駛被民眾檢舉「左轉車道打右燈」；駕駛不服，堅稱一切合法，並告上法院。（示意圖／資料照）

駕駛主張「全程打燈變換車道」 為何仍被監理所裁罰？

根據裁罰書指出，此案發生於去年7月4日傍晚，男駕駛小理（化名）駕車行經中埔鄉台18線與大義路口，隨後被民眾檢舉「未依規定打方向燈」。警方調閱行車紀錄器後，逕行舉發，監理所經審核後認定違規成立並開罰。

對此，小理向法院主張，現場為單向雙線且允許變換車道，他停等紅燈時已開啟右方向燈；綠燈後緩緩向右變換至外側車道直行，全程方向燈保持開啟，否認有任何違規行為。

然而監理所反駁，根據採證畫面，小理當時行駛於「左轉專用車道」，卻打著右轉方向燈通過路口，認定此舉違反《道路交通安全規則》中方向燈的使用規定，因此裁罰合法。

方向燈怎麼打才符合《道安規則》？

事後，嘉義地方法院調閱行車紀錄器畫面逐秒比對駕駛行為，法官發現，小理雖然是從左側車道通過停止線，但在進入路口後便逐漸向右變換車道，直至進入外側車道，且整個過程方向燈都持續亮著。

法官指出，依據《道路交通安全規則》第91條及第109條規定，駕駛在變換車道時，應「先」打方向燈並持續至完成變換，而小理的駕駛行為已符合此法定要件，不構成「未依規定打方向燈」的違規事實。因此，法院裁定監理所的裁罰處分缺乏法律依據，應予撤銷。

不過，法官也補充，小理的行為是否涉及《道路交通管理處罰條例》其他規範，仍可由監理所依職權另行調查。

