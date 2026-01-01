左鎮二寮日出無法擋 元旦吸引數千人同看日出

左鎮二寮日出吸引二千人同看日出。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮二寮日出無法擋，元旦吸引數千人一同看日出，有的早於前一日下午就進駐二寮，跨年夜過後，陸續湧入二寮，熱血年輕人有的騎單車、有的慢跑，紛紛來到二寮觀景平台等著日出。不少遊客首次結伴而來，雖然未看到日出，仍被現場的曙光映著月世界的美景所感動。

左鎮二寮在原台南縣時代就是跨年三部曲中的絕佳第三部曲─看日出，多年來不只元旦吸引大家來看第一道曙光，平時月圓之夜，或者有流星雨造訪，都會吸引民眾來到二寮享受星空月夜。為此，十年前西拉雅國家風景區管理處還設置一個廣闊木棧平台，提供相當舒適的觀日觀月觀星環境，因此特別的日子，即使已不再舉辦跨年三部曲，元旦上二寮看日出已成為不少年輕人迎接新的一年的好選擇。

一日凌晨開始，二寮觀景平台吸引許多民眾到來，為維護交通，新化分局也自凌晨零時起實施交通管制，不少民眾為了看日出，走了二公里以上的路，進駐觀賞平台，直至日出前，平台已擠滿二千人左右等著看日出。風管處為了觀日民眾安全，也到現場掌握上景觀平台的人數。技正林志漢指出，平台最多只能容納二千人，一旦超過將會管制人潮，以確保大家的安全。

第一道曙光就在上午六時三十分出現，現場看到紅彩光莫不感動，不過，終究因雲層太厚，原訂六時三十九分的日出全躲在雲層後面，一如往年的元旦，只見曙光未見日出，不過，看日出的民眾並未有失落感，只因現場的寬廣雲景、霞光和月世界，仍然搭配出美麗的畫面，讓大家不虛此行。

新化分局副分局長卓新裕表示，因應今年元旦二寮觀日出，此次出動三十九名警力自凌晨零時開始管制交通，估計到場的有二千人，大家都相當遵守交通秩序，讓今年元旦有一個好的開始。