左鎮光榮國小最美的樹

光榮國小美麗的楓香。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

寒流一波波讓左鎮光榮國小的楓香美麗展顏，成為校園中最無以倫比的樹。校長蔡坤良表示，園中的楓香層次美極了，堪比日本的奧入瀨，不少民眾聞名而來，此樹栽種七年了，今年美得無話可說，這學期結業式時，研擬讓學子們寫下心願掛上，讓這樹成為師生們最美麗的記憶。

光榮國小校園的樹都有著故事，有棵五十歲的雨豆樹，是五十七年前建樹之後，由學生們種下的，如今已是參天大樹，另外七年前學校改建時，有一排大葉欖仁樹移到校園外，歷經兩年改建時光後，再次移回校園中，如今已是四、五十歲的大葉欖仁樹活得正旺。蔡坤良表示，校園的樹木是依著四季種植，都有著環境教育的深意，七年前種下的楓香，今年開得最燦爛火紅，可說是師生們眼裡最美的風景。

除了校園內那株楓香外，還有光蠟樹和楓香旁邊的長青樹，日日翠綠伴著師生們，此外也有隨著季節變色的南天竹，目前也已轉紅，點綴著冬的校園更加繽紛。不過，最讓人驚豔仍是那棵層次精彩的楓香，這讓來訪的客人都不免驚喜「遇見一棵美麗的樹」。