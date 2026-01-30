左鎮光榮實小老師手作雨棍當赴日交流伴手禮

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮區光榮實驗小學應屆畢業生以多年儲到的壓歲錢做為旅費，將於六月前往日本的大日向實驗小學交流，同時也將準備竹編扇和雨棍當做交換禮物。光榮實小的老師們利用寒假前學習做雨棍，以便做為旅日交流的伴手禮。

藝術家林昭慶教光榮實小老師們做雨棍。（記者張淑娟攝）

光榮實小師生即將於六月前往日本實驗小學交流，並將以校本課程化石進行課程交流，此外因左鎮產竹，參與交流的學生們也準備竹編扇子做為禮物，而老師們則擬以有美好聲音的雨棍做為伴手禮，由於手作雨棍也是一門大學問，學校特別請進駐左鎮的藝術家林昭慶，指導老師們一步一步的學習，當雨棍完成後，每名老師手作雨棍的聲音各有不同，有的如流水聲，有的是潺潺泉聲，聽起來就是清爽的樂音。

校長蔡坤良表示，此行機票費用來自各界募款，而學生們則用自己存了多年的壓歲錢來因應，每生自助旅費約一萬元至一萬五千元，所以學校會鼓勵學生自小一就開始存點壓歲錢，以便畢業時就有足夠的自助旅費了。旅費有了，大家為了籌備在地特別的伴手禮，學生們學習竹編扇，老師們則學習雨棍（雨笙），以呈現最有誠意的交換禮物。

光榮實小以左鎮在地的竹做雨棍。（記者張淑娟攝）

至於雨棍（雨笙）被譽為來自天際的聲音，是由竹子手作而成，可達到「聲音最好聽」、「外觀最好看」、「聲音最持久」的一種天然的樂器，所以光榮實小老師以雨棍為交換禮物，特別聘請林昭慶指導如何製作。林昭慶也仔細的教導大家以一節的竹子來鑽洞設計獨特的雨棍，竹子裡裝上綠豆等，藉此在竹節內碰撞，產生最耐聽的聲響。