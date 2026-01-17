左鎮出版在地風情的桌曆

左鎮常在文創空地出版在地風情的桌曆。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

今年左鎮常在文創空間出版一份在地詩與畫的桌曆，每個月份有詩人提詩，搭配著左鎮風景圖和產業萬象、左鎮的日常等，深受喜愛。常在文創空間老師林昭慶表示，這是一份深具在地味的桌曆，將可陪著大家一整年。

當詩人蕭蕭來到左鎮，並寫下「遠方那一叢刺竹頻頻探問天意，從未整好隊…來到左鎮，怎樣才能讀懂你呢？…菜寮溪彎身又彎腰的舞姿，如水…」那一句句詩文，讓左鎮的景慢慢的浮上來，這個年的一月就這樣展開了，彷彿看到左鎮迎向二寮曙光，那般的夢幻又實在。而桌曆上十二個月，每個月都有著精彩的詩文和畫作，更搭配專屬於左鎮的珍貴文化和產業，那老街的竹影依著日頭移動著，家家戶戶洗著破布子，尋常的生活，有著說不出的淡薄。

林昭慶指出，左鎮是一個小而美的淺山，孕育著豐富的人文和產業，不經雕琢的自然展現，所以常在文創空間進駐左鎮老街，希望讓大家看到左鎮的美，包括左鎮的彩竹、左鎮的白堊土、左鎮風味獨特的農作物等。而去年林昭慶更邀請多名詩人和畫家們來到左鎮，透過他們所看見的左鎮，留下詩篇和畫作，希望藉由詩與畫，也讓更多人看見左鎮這塊璞玉，有朝一日可以再展風華，重現小鎮昔日風光，同時也歡迎更多的人來到左鎮，感受左鎮最真善美的日常。