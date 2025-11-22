左鎮化石園區化石知識家 掀熱潮

左鎮化石園區「化石知識家」系列活動，參與學員進行化石清修。（記者黃文記攝）

記者黃文記／左鎮報導

左鎮化石園區今年推出的「化石知識家—海洋古生物」系列活動於十一月登場，共規劃五梯次、每梯次三十人，開放報名後迅速額滿，深受親子族群與自然科學愛好者支持。課程透過專題講座、採集化石及多項ＤＩＹ操作，帶領民眾認識海洋古生物，包括遠古魚、巨齒鯊、中生代海爬類等多樣主題。參與者普遍反映活動內容扎實有趣，對化石與地質的學習收穫豐富。

文化局長黃雅玲表示，這次「化石知識家—海洋古生物」系列活動推出五梯次課程後即全數額滿，可見民眾對自然科學領域的高度興趣。課程內容涵蓋專題講座、化石清修、彩繪巨齒鯊、組裝海爬類動物模型，並結合菜寮溪化石採集，讓學員親身體驗實地調查的樂趣。

廣告 廣告

市立博物館館長何秋蓮指出，這次活動特別以「海洋古生物」為主題，補充一般民眾較少接觸的海中生物演化知識，從早期遠古魚到海生爬蟲類，再到巨齒鯊等大型掠食者，讓學員透過講座與標本觀察，具體了解古海洋的生態變遷。園區運用館藏資源與在地地質特色，打造兼具學術深度與趣味性的推廣課程，使參與者能從操作活動中建立科學素養與化石保育觀念。

許多學員與家長皆回饋課程充實有趣，不僅增進孩子對化石的認識，也能透過操作獲得成就感。活動的成功顯示民眾對化石教育的需求持續增加，因此明年暑假將規劃全新主題課程，相關資訊將公告於園區官網與粉絲專頁，歡迎民眾持續關注。