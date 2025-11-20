左鎮化石園區「化石知識家─海洋古生物」十一月登場

「化石知識家─海洋古生物」系列活動，體驗清修化石。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮化石園區「化石知識家─海洋古生物」系列活動十一月登場，規劃出探索遠古海洋魅力等五梯次活動，一開放報名迅速額滿，深受親子族群與自然科學愛好者支持。化石園區表示，此次課程將透過專題講座、採集化石及多項DIY操作，帶領民眾認識海洋古生物。

「化石知識家─海洋古生物」系列活動，體驗清修化石。（記者張淑娟攝）

海洋有什麼古生物呢？原來包括有遠古魚、巨齒鯊、中生代海爬類等多樣，因此今年化石園區特別舉辦化石知識家系列活動，並以海洋古生物為主題。文化局長黃雅玲表示，左鎮化石園區長期致力推動化石與地質教育，此次「化石知識家—海洋古生物」系列活動推出五梯次課程後全數額滿，可見民眾對自然科學領域的高度興趣。

廣告 廣告

至於安排的課程內容將涵蓋專題講座、化石清修、彩繪巨齒鯊、組裝海爬類動物模型，並結合菜寮溪化石採集，讓學員親身體驗實地調查的樂趣。市立博物館館長何秋蓮則指出，此次活動以「海洋古生物」為主題，可補充一般民眾較少接觸的海中生物演化知識，從早期遠古魚到海生爬蟲類，再到巨齒鯊等大型掠食者，讓學員透過講座與標本觀察，具體了解古海洋的生態變遷

此外，化石園區將運用館藏資源與在地地質特色，打造兼具學術深度與趣味性的推廣課程，讓參與者能從操作活動中建立科學素養與化石保育觀念。另明年暑假亦將規劃全新主題課程，相關資訊將公告於園區官網與粉絲專頁，歡迎民眾持續關注。園區也將結合館內典藏、戶外地景與菜寮溪化石採集等特色，打造更多元的地質教育體驗，持續推廣自然史知識，並深化化石保育的重要性。