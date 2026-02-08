左鎮噶居寺佛祖請吃飯扶弱濟貧公益圍爐 千餘名弱勢家庭與身障團體感受愛與希望

左鎮噶居寺佛祖請吃飯扶弱濟貧公益圍爐邀請千餘名弱勢家庭與身障團體品嚐盛宴，市長黃偉哲與洛本天津仁波切發福田金送上溫暖祝福。（記者李嘉祥攝）

115年「佛祖請吃飯 扶弱濟貧」慈善活動8日於左鎮噶瑪噶居寺入口停車場登場，今年席開131桌，邀請左鎮、玉井、楠西、南化區等偏區低、中低收入戶、社會局玉井社福中心列案邊緣戶及南市聲暉、腦麻、脊髓損傷、聽障、慈光等社福團體、社區弱勢兒少等1301人參與冬末餐敘，除以豐盛饗食溫暖眾人，同時也配合衛生所辦理X光篩檢服務，兼顧弱勢者身體健康。

「佛祖請吃飯」活動由左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切發起，成立蔣揚社會福利慈善基金會推展其利生事業，並以佛陀「日中一食」典故及弟子優陀夷的乞食故事行菩薩道發心，在年關將近時為弱朋友提供一頓豐盛的圍爐饗宴，祈願眾生免於飢餓，同時也安排身體健康檢查照顧其身心健康。

這項利生事業猶如投石入水起漣漪，不僅成為弱勢朋友每年的殷殷期待與精神支柱，關懷對象也逐年擴大，陸續加入偏遠山區弱勢居民與腦麻、脊髓損傷、視障、聽障等公益團體，並於104年正名為「佛祖請吃飯、扶弱濟貧」，祈以善行及善念達溫暖與希望，以佛陀祝福助弱勢朋友擺脫身心困頓，讓心靈憂苦得到撫慰。

南市長黃偉哲心繫弱勢團體，特到場致意及發糖果給參與的親子，並也與洛本天津仁波切共同發放參加者每人2000元福田金及毛帽、圍脖、手套，在寒冬中送上祝福與關懷，祈願眾人皆能在佛祖照看下身心安頓，脫貧邁向順境。社會局長郭乃文，左鎮、玉井、楠西、南化等四個行政區區長及立委陳亭妃、議員周奕齊均到場關心。為讓弱勢朋友有清新耳目心情，噶瑪寺戒癮協進會規劃交響樂演出，以心靈樂章帶動會場和諧氣氛，蔣揚志工穿梭會場提供引導服務，餐會結束後列隊伍歡送祝賀新年祝福，讓參與的弱勢者倍感尊重與溫暖。

黃偉哲市長表示，近日低溫襲台，此場圍爐餐會宛如寒冬中的一把暖火，為弱勢族群送上實質關懷與溫暖；在政府資源有限的情況下，公私協力格外重要，感謝公益慈善團體長期以實際行動投入弱勢關懷，在農曆年前持續辦理寒冬送暖活動，陪伴弱勢家庭「駿馬迎春」過好年。

洛本天津仁波切表示，關懷弱勢不能等，也必須要人去做；佛祖請吃飯匯聚眾金剛昆仲發心與善念，將佛祖的慈悲化為行動，透過一餐飯食關懷需要幫助的眾生，實踐菩薩道精神，為樂布施者，後必得安樂，同時也藉此喚起各界體恤、接納與關懷需要幫助的人；對於參與的弱勢者，在陪伴與關懷之外，更是給予了對未來的希望以及面對生活與克服困難的勇氣，意義遠超乎一頓豐盛的美食；這項利益眾生的活動未來會一持續下去，以佛祖及菩薩不變的慈悲回應眾生的祈求。