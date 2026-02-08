左鎮噶瑪噶居寺「佛祖請吃飯」 黃偉哲發紅包關懷千名弱勢

洛本天津仁波切與市長黃偉哲一起發送禮物和紅包，給受關懷的民眾。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

台南市左鎮區噶瑪噶居寺八日舉辦連續十四年的「佛祖請吃飯─扶弱濟貧」慈善活動，市長黃偉哲與創辦人洛本天津仁波切一起發送紅包和禮物給一千三百零一名參與歲末餐敘受關懷的老少民眾，更席開一百三十一桌，讓佛祖請大家吃飯，並送上祝福。

佛祖請吃飯在左鎮噶瑪噶居寺暖暖冬陽和弦樂聲中登場，噶居寺邀請左鎮、玉井、楠西、南化區等低、中低收入戶、社會局玉井社福中心列案邊緣戶及各身障社福團體、社區弱勢兒少等參與冬末餐敘，現場還配合衛生所辦理X光篩檢服務。黃偉哲也專程到現場逐桌發禮物，洛本天津仁波切則發放每人二千元福田金及毛帽、圍脖、手套，並送上祝福與關懷，祈願眾人在佛祖照看下身心安頓，脫貧邁向順境。

此次「佛祖請吃飯」活動是一百零二年時，由洛本天津仁波切發起，同時成立蔣揚社會福利慈善基金會推展其利生事業，並以佛陀「日中一食」典故及弟子優陀夷的乞食故事行菩薩道發心，在年關將近時為弱勢朋友提供一頓豐盛的圍爐饗宴，同時也安排身體健康檢查。洛本天津仁波切表示，藉由此活動，更由市長來發紅包，所發紅包金額不多，卻有著滿滿的愛，帶給大家平安健康希望，也象徵台南市的關懷是普及的是幸福的，打造幸福的城鎮。

隨即餐會開始，更由噶瑪寺戒癮協進會規劃交響樂演出，以心靈樂章帶動會場和諧氣氛，洛本天津仁波切也逐桌發放紅包提前送上新年祝福，蔣揚志工穿梭會場提供引導等服務，讓參與的弱勢者備感溫暖。洛本天津仁波切表示，關懷弱勢不能等，也必須要人去做；佛祖請吃飯匯聚眾人發心與善念，將佛祖的慈悲化為行動，透過一餐飯食關懷需要幫助的眾生，實踐菩薩道精神，而這項利益眾生的活動未來會一持續下去，以佛祖及菩薩不變的慈悲回應眾生的祈求。