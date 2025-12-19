左鎮國中青少年科技創作競賽成果亮眼 勇奪全國季軍

左鎮國中科技教育成果亮眼，參加2025 iSTEAM Power Tech 青少年科技創作競賽，勇奪全國季軍。（左鎮國中提供）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮國中科技教育成果亮眼，學生們參加2025 iSTEAM Power Tech 青少年科技創作競賽，勇奪全國季軍。校長何政模指出，學校雖為偏鄉小校，卻善用小班教學優勢，透過高互動的師生關係，將科技教育深度融入校本課程，並結合課後與假日社團活動，讓學生精進技能，更發掘自己的潛能與亮點。

左鎮國中在科技教育推動上再創佳績，學生們在老師廖哲鋒、翁君菱的專業指導與全程陪伴下，參加「2025 iSTEAM Power Tech 青少年科技創作競賽」，並於全國眾多參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全能賽國中總積分控制組季軍，展現偏鄉小校深耕科技教育的豐碩成果。

何政謀指出，學生在市賽中表現優異，取得全國決賽資格，日前到國立臺灣師範大學參與全國決賽，競賽過程中，學生須完成結構設計、電機控制、程式調校與實體作品展示等多項挑戰，對專注力、臨場應變與團隊合作能力都是高度考驗，最終，左中學生以穩定的表現與成熟的技術整合能力，成功奪下全國季軍，成績亮眼。

何政謀也表示，為備戰此次競賽，師生們不僅於課後持續練習，更多次於假日到校進行測試、修正與優化，學生反覆嘗試不同設計方案，老師也全程陪伴指導，從零件調整到程式邏輯，逐一協助學生突破瓶頸，展現高度的教育熱忱與學習投入。且由於Power Tech 青少年科技創作競賽強調完整的學習歷程與實作能力，學生需在不斷試錯中累積經驗，這是培養創造力與問題解決能力的重要舞台，也與學校長期推動的 PBL（專題導向學習）課程理念高度契合，因而有了亮眼成績。

左鎮國中也歡迎對科技、動手實作與創新學習有高度興趣的國小畢業生加入左中，學校將持續提供完善的學習環境與多元發展舞台，陪伴學生在溫暖而具挑戰的校園中穩健成長。