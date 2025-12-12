左鎮國中、小為燈會作品添加新創意

左鎮國中、小與在地文化工作者為左鎮燈會的竹藝作品添加了創新的雷雕及AR元素，讓作品更有看頭。（記者黃文記攝）

記者黃文記／左鎮報導

左鎮燈會明年將邁入第三年，二０二六年的左鎮燈會預定於一月底登場，以竹子為核心，深化在地「竹工藝的展演」精神，以竹為基，點亮永續未來。其中，由中正里、左鎮國中及左鎮國小共同合作的展區「竹徑之門」，在竹工藝之外，加了創新的雷雕及AR元素，賦予作品嶄新的生命力。

左鎮區公所表示，燈會作品讓傳統技藝與現代藝術共存交融，並將融合的文化形態透過燈會展現出來，在光影交織中綻放世代傳承的力量。

由中正里、左鎮國中及左鎮國小共同合作的展區「竹徑之門」，運用「常在」空間林昭慶老師提供的二０二五年燈會主燈為素材，在中正里里長尤世旭、左鎮國中校長何政謀及左鎮國小校長楊靜芳的共同討論下，加了創新的雷雕及AR元素，賦予竹徑之門嶄新的生命力。

何政謀校長表示，左鎮國中致力推展科技教育，此次參與左鎮燈會，將科技教育的元素融入作品中，在校內教師廖哲峰的的規劃下，燈會參觀者可在現場見到亮眼的燈飾及透過虛擬與現實結合的AR擴增。克服空間困境的AR擴增實境，讓左鎮燈會增添更多令人驚豔的元素，等著大家來體驗！

尤世旭里長指出，明年一月三十一日開幕的左鎮燈會，除了左鎮國中的燈飾及AR擴增實境亮點外，左鎮國小的雷雕創作也是亮點之一，作品中的雷雕呈現出中正里、左鎮國中及左鎮國小的特色，非常值得遊客駐足參觀。