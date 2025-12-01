左鎮國小勇奪總統盃 AI 素養爭霸賽全國總冠軍金獎

左鎮國小扎根科技教育，持續推動 AI 素養、運算思維與跨域科技課程。（記者黃文記攝）

記者黃文記／左鎮報導

「一一四年總統盃 AI 素養爭霸賽」日前落幕，左鎮國小先於偏鄉組獲得金獎，並在最終總冠軍賽中以卓越表現奪下全國總冠軍金獎，成為全國中小學第一名，展現深厚的科技教育成果，為台南偏鄉寫下歷史性成績。

這屆競賽共有一百二十九支隊伍參賽，評比內容涵蓋運算思維、AI 應用、問題分析、創意思考等能力。左鎮國小科技 3隊（莊懿暘、林書蕾）奪下全國總冠軍金獎；科技 1 隊（郭昱辰、吳亞恬）也取得偏鄉組銀獎，為該校創校百年以來寫下最亮眼的競賽成績。

左鎮國小校長楊靜芳表示，此次勇奪總冠軍金獎是學生努力、教師投入與社會資源共同支持的成果，證明偏鄉孩子在良好教育條件下，同樣能展現傑出能力。她強調，學校將持續推動科技教育，讓每位孩子都能在 AI 世代找到自信、掌握未來。

楊靜芳指出，台南市教育局及資訊中心長期提供 AI 教育資源與競賽舞台，此外，台積電慈善基金會、成功大學、崑山科技大學、中信金融管理學院、實踐大學、南台科技大學等合作夥伴長期協助偏鄉科技教育，為學生奠定堅實學習基礎。

楊靜芳表示，偏鄉孩子並非弱勢，只要擁有適當資源，便能綻放令人驕傲的光芒。學校未來將持續推動 AI 素養、運算思維與跨域科技課程，期盼讓更多偏鄉學生站上全國舞台，展現教育的多元與卓越。