左鎮國小學生持著阿波羅神手中的里拉琴演奏

左鎮國小學生學習鮮見的樂器里拉琴。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮國小學生在台積電慈善基金會長期支持音樂學習下，這個學期有多了「里拉琴（Lyre）」的學習機會。音樂老師吳承澐與陳映君表示，希臘神話中阿波羅神的典型形象便是手持七弦里拉琴，而校園少見有里拉琴學習，左鎮學子在這學期，呈現了好的學習成果。

台積電慈善基金會攜手鋼琴創作家吳承澐與音樂教師陳映君，共同協力推動左鎮國小音樂教育課程，課程內容包含鋼琴雙手彈奏、基礎音樂知識、五線譜與節奏訓練，以及古典音樂欣賞，而這學期最大的特色是首次引入「里拉琴（Lyre）」作為教學樂器。老師們表示，里拉琴是人類歷史上最古老的樂器之一，也是一種撥弦樂器，音色溫潤清澈，適合初學者快速建立音感與節奏感，相較於傳統學校音樂課多以直笛為主，里拉琴在校園中相對少見，所以希望透過這樣的樂器，拓展學生對聲音與音樂表現的想像。

廣告 廣告

經過一學期的學習，左鎮國小的學生已首次公開演奏里拉琴。孩子們在舞台上需同時留意音符、節奏、團隊默契，以及與伴奏旋律的配合，對小學生而言是一項高度專注與合作的挑戰，而此次演出曲目包含〈瑪麗有隻小綿羊〉、〈小蜜蜂〉、〈小星星〉等耳熟能詳的歌曲，孩子們展現穩定的演奏技巧與良好的團隊合作，獲得現場師生與家長熱烈回響。

校長楊靜芳表示，感謝台積電慈善基金會長期支持左鎮國小音樂學習，讓孩子在音樂中建立自信，也看見更多可能性。更感謝老師吳承澐和陳映君，在孩子心中播下音樂種子。吳承澐與陳映君也表示，音樂具有獨特的力量，或許不是每位孩子未來都會成為音樂家，但透過鋼琴、里拉琴以及多元音樂知識的學習，能培養孩子對藝術的美感、對音樂的感受力，也在成長過程中學習專注、合作與自我表達，這些都是孩子生命中非常重要的養分。