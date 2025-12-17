左鎮國小科技教育成果再登全國舞台

左鎮國小科技隊在全國學生黑客松競賽榮獲銅獎佳績。（校方提供）

記者黃文記／左鎮報導

左鎮國小科技隊參加教育部主辦「PBL-STEM+AICT 數位跨域－創意創新運算思維學生黑客松比賽」，在全國學生黑客松競賽中表現優異，榮獲銅獎佳績，展現學生在科技學習與創新實作上的亮眼成果，再次為校爭光。

值得一提的是，左鎮國小教師團隊先前以《西拉雅符號－以科技振興西拉雅文化》課程方案，榮獲教育部教師創新教材教法競賽全國乙組金獎，此次學生在全國競賽中再傳捷報，充分展現「教師創新引路、學生實作接力」的教學成果。

這次獲獎隊伍參賽學生為吳亞恬、郭昱辰，在指導老師陳昱全的帶領下，透過專題導向學習（PBL）歷程，結合運算思維、程式設計與跨域應用，從問題發想、方案設計到實作呈現，展現良好的團隊合作能力與解決問題的能力，作品深獲評審肯定。

吳亞恬分享，連續在五、六年級都能在這個比賽中獲得銅獎，心中充滿了感恩與喜悅，這也是自己在六年級畢業前，最好的畢業禮物。郭昱辰表示，因為比賽過程中緊張而影響了表現，本以為與獎項無緣，但頒獎的時候竟然聽到自己隊伍得到銅牌，真是開心！

指導老師陳昱全表示，競賽過程中，學生在不斷嘗試與修正中學習，逐步將想法轉化為可行的作品，不僅提升運算思維與問題解決能力，也學會溝通合作與自我挑戰。看到孩子能自信站上全國舞台，是教學工作中最具成就感的時刻。

校長楊靜芳表示，學生能在全國性競賽中獲獎，是學校長期推動科技教育與創新課程的重要成果。左鎮國小持續將在地文化、科技素養與跨域學習融入課程，讓孩子在做中學、在學中創造，培養面對未來所需的關鍵能力。