左鎮國小科技教育成果豐碩 AI競賽、租稅挑戰雙料冠軍

左鎮國小參與AI競賽、租稅挑戰成績優異。（記者黃文記攝）

記者黃文記／左鎮報導

左鎮國小近年積極推動科技教育與跨領域學習，成果亮眼。該校學生在「台南市一一四年度中小學AI程式設計競賽－AI國小扎根魷魚組」與「全國Tax達人王魔王賽」中雙雙奪得佳績，不僅展現優異的程式設計實力，更在全國性租稅知識競賽中成為最大贏家。

在AI程式設計競賽中，左鎮國小科技團隊表現出色，包辦冠、亞軍。由王鍠文老師指導的「左鎮科技3隊」以創意整合AI應用榮獲第一名，「左鎮科技1隊」則以紮實的邏輯思維與團隊默契榮獲第二名。學生們展現科技素養與創新能力，為學校再添榮耀，這兩隊學生也將代表台南市參加十一月二十八日在大台南會展中心舉行的一一四年度總統盃AI素養爭霸賽。

王鍠文老師表示，這次學生能在AI競賽中脫穎而出，關鍵在於平時課程中強調「做中學、學中創」。學生不僅學會運用AI技術，更能以程式設計思維解決真實生活問題，這樣的學習歷程讓孩子在比賽中能靈活應對、勇於表達，也展現出左鎮國小科技教育深耕多年的成果。

左鎮國小在全國性的「Tax達人王魔王賽」中表現也很優異，該校由科技團隊教師帶領三至六年級共四十一位學生參賽，在一萬零四百一十九名參賽者中，竟有三十一位師生成功晉級全國前三百名且達到五萬分高分門檻，獲得台南市財稅局加碼禮物全家禮券二百元。

左鎮國小校長楊靜芳表示，學校多年來推動科技教育成效卓著，這次學生能同時在AI與租稅兩項競賽中脫穎而出，不僅證明學校課程方向正確，也展現學生能將科技力與生活知識結合的自主學習能力。