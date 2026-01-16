左鎮國小「防詐特攻隊」熱鬧出動 台積電志工攜手台南市警局以科技專業打造有感防詐教育

圖/台積電志工攜手台南市警局以科技專業打造有感防詐教育，偏鄉國小熱鬧防詐。(台積電慈善基金會 提供)

面對詐騙手法不斷翻新、網路假訊息快速擴散，防詐教育已成為全民必修課。台積電慈善基金會努力將科技專業轉化為社會影響力，於今(16)日組織台積電全球實體安全處(Global Physical Security Division, GPS.)志工和台南市警察局合作，前進台南市左鎮國小舉辦「科技防詐安全教育」，透過遊戲化、情境式與科技導向的課程設計，協助偏鄉學童及家長建立正確的防詐觀念與查核能力。

本次活動延續去年10月於新竹照東國小舉辦的成功經驗，進一步升級課程，讓防詐教育不只是口號，更可以成為「聽得懂、學得會、用得上」的生活習慣。台積電志工化身「防詐特攻隊」，帶領孩子們成為「反詐小偵探」，在歡笑與互動中認識詐騙的真實樣貌。

圖/台積電慈善基金會董事長張淑芬在活動中分享自身經驗，提醒師生與家長，網路資訊不可全信，唯有保持警覺、主動查證，才能避免落入陷阱。(台積電慈善基金會 提供)

活動設計的部份結合了台積電科技安全與素養教育的專業為核心，透過全球頂尖的模組化課程設計，讓學童從判別「詐騙類型」出發，理解詐騙背後的動機與常見手法，涵蓋了感情詐騙、個資詐騙與金錢詐騙、、、等。課程更引導孩子觀察行為、動作與表情，培養對可疑情境的敏銳觀察力，並學習遇到危險時的正確應對方式，並適當地尋求協助。

特別為了因應AI生成內容快速普及的時代挑戰，志工也以實際案例示範「事實查核」的基本操作，帶領孩子分辨真假影像與網路謠言，理解「看到的不一定是真的」。透過簡單易懂的查核步驟，讓孩子在日常生活中就能建立起判斷訊息真偽的能力，將防詐素養真正「帶著走」。

台積電慈善基金會董事長張淑芬在活動中分享自身經驗，屢次遭不法分子冒用肖像製作網路詐騙廣告，提醒師生與家長，不僅公眾人物，就連我們身邊親近的師長，也都有可能成為詐騙的內容。她強調，網路資訊不可全信，唯有保持警覺、主動查證，才能避免落入陷阱。張淑芬董事長指出，基金會長期關注社會正在發生的問題，並發動台積電志工進入偏鄉學校，讓科技專業成為最直接、有效的公益力量。

圖/台積電全球實體安全處(GPS)屠震資深處長表示，防詐教育不只是知識傳遞，更是一種風險意識的培養。(台積電慈善基金會 提供)

台積電全球實體安全處(GPS)屠震資深處長則感謝志工夥伴在工作之餘投入時間與專業，將資訊安全與風險辨識上的專業經驗，轉化為孩子聽得懂的語言。他表示，防詐教育不只是知識傳遞，更是一種風險意識的培養。透過遊戲式教學與角色扮演，孩子能在安全的學習情境中練習判斷與選擇，這樣的歷程也讓志工在工作與服務中持續精進溝通與同理能力，形成正向循環。

活動中，「小小安全士官」與「口令密碼」設計單元深受學童喜愛。志工引導孩子與家人建立專屬密碼，學習在生活中透過簡單、好記且定期更新的方式，強化彼此的安全防線。透過小劇場與團隊任務，孩子們不僅學會防詐技巧，也增進與家人互動並體會信任的重要性。

台南市教育局簡文達專門委員代表台南市長致贈感謝獎座，除了感謝台積電在丹娜絲風災後第一時間協助支援台南市17所校園復建外並肯定台積電長期投入偏鄉志工服務對學童及陪伴家人的意義，認為這類結合企業專業與教育現場需求的合作模式，不僅提升學生與家長的防詐意識，也為地方建立更安全的學習與生活環境。

圖/台南市警察局新營分局陳俊凱分局長一同籌備這次的科技防詐活動，讓這次推廣活動更具影響力。(台積電慈善基金會 提供)

台南市警察局新營分局陳俊凱分局長分享在善化分局長任內，處理轄區台南科學園區多起詐騙經驗，因此尋求台積電志工一同籌備這次的科技防詐活動，並提出實際的防詐案例供團隊參考，讓這次推廣活動更具影響力。左鎮國小楊靜芳校長細數台積電志工長期陪伴學童與家長，更藉這次科技防詐教育加強溝通方法建立親子密碼。台積電慈善基金會彭冠宇執行長表示，未來將支持這個合作模式繼續深化與公司內外的單位合作，讓「科技防詐」走進更多校園與家庭，透過有趣而深入淺出的方式，培養下一代面對數位時代風險的關鍵能力，攜手社會共同打造更安心的生活環境。

