左鎮圖悅讀有禮 送馬年吊飾

左鎮圖書館推出辦證、借書、按讚送專屬悅讀禮袋活動。（左鎮圖書館提供）

記者黃文記∕左鎮報導

自即日起，民眾只要在左鎮圖書館開館時間，到場新辦證、借十本書或一張借閱證借三十本書，並上左鎮圖書館粉絲專頁打卡按讚，即可獲贈精美的左鎮區專屬悅讀禮袋；新辦證、借三本書或一張借閱證借十本書，並上左鎮圖書館粉絲專頁打卡按讚，即送馬年吉祥吊飾。

左鎮區長李燿州表示，這次左鎮圖書館贈送的馬年吉祥吊飾「馬年大吉」與「馬到成功」，原為左鎮數位機會中心扶植的雷雕工坊在左鎮燈會期間推出的商品，這次為左鎮圖書館閱讀有禮活動而特別與左鎮區專屬悅讀禮袋搭配，希望讀者在借閱圖書的同時，也能獲得馬年祝福。

「馬年大吉」的寓意是指在馬年這一年吉祥如意、諸事圓滿，而「馬到成功」常用於開業、升遷、比賽、考試、新年祝賀等場合，象徵好兆頭。

左鎮區圖書館表示，專屬悅讀禮袋及馬年吉祥吊飾數量有限，送完為止，想參加悅讀有禮的民眾動作要快喔！

記者盧萍珊∕西港報導

西港區一名新住民礙於家中用不到的物品過多，寫信向區公所許願要將東西送給需要的人，區長李鴻裕決定辦理公益二手市集，短短十天有五十位熱心民眾捐出近五百件的用品，經整理標價後，七日舉辦市集義賣，所得捐助南市慈光心智協會。

二手市集活動由西港區圖書館、白埕物所及慈光心智協會共同策劃，李鴻裕表示，二手好物自一月二十二日到一月三十一日募集，十天湧入五百件物品，從電器用品、文創提袋、杯子、髮帶、玩具、積木、拼圖、小朋友電動汽車、小椅子，寵物籠子應有盡有，種類多元。

西港區圖書館長蔡采真表示，今年春節假長達九天，趁著年前辦活動，除推廣閱讀，民眾可以利用假期多看書，也提升環保概念，捐二手物助弱勢，為新的一年帶來新氣象，減少浪費創造循環經濟。