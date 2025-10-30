左鎮堊地生活藝術祭 十一月一日登場

結合堊地竹藝和食農的左鎮堊地生活藝術祭，即將登場。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮區公舘社區在地種植的葛鬱金（粉薯）文創品相當多，有吃的有用的，社區將於十一月一日舉辦一場獨特的堊地生活藝術祭，強力推廣葛鬱金，同時也結合在地的獨特竹工藝、白堊土文創和青農的月桃鹽等無可替代的在地好物，舉辦市集和嘉年華，歡迎大家來體驗豐富多元的月世界。

位在聞名遐邇二寮日出所在的左鎮公舘社區，保留著許多在地特色產業和文創，為了行銷社區的生態景觀和特色產業葛鬱金，不只推出過月食祭，重拾西拉雅的特色食物，今年更結合堊地風光、竹藝美學和葛鬱金手作，擴大舉辦堊地生活藝術祭，將以嘉年華會來行銷在地產業，讓大家一起來感受「月世界」獨特的作物和創意。

與岡林和草山等里民一起打拚的公舘社區發展協會理事長陳柳足，她將自己最美好的人生歲月，全數貢獻在偏遠的公舘社區，就是要讓大家看見社區美麗的葛鬱金產業，還有社區阿嬤們的好手藝。近年來，左鎮更推動竹工藝，希望讓左鎮的刺竹、長枝竹等都能被好好運用，讓竹成為綠金產業。

陳柳足指出， 這是一場左鎮的生活藝術之美，更呈現著葛鬱金產業的發展軌跡，相信可以讓大家感受堊地上最真實的生活風景。此場也是由農村發展及水土保持署臺南分署與林業及自然保育署嘉義分署指導協助，還結合在地的竹編藝術、竹構工藝與竹工藝師傅、長輩傳統竹藝創作，打造出別具地方風情的藝術祭。

陳柳足更強調，堊地的色彩可說是薑黃、月桃與泥岩的調色盤，所以今年藝術祭更以「堊地的顏色」為主題，運用薑黃、月桃與泥岩土作為自然媒材，重現堊地獨特的色彩層次，所以不僅是一場視覺饗宴，更是一場土地與文化的對話，讓堊地從單一色調轉化為多彩多姿的生活藝術，現場也將展售各式葛鬱金產品，讓民眾親身品味堊地孕育出的食農成果。