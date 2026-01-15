左鎮數位機會中心攜手樂齡學員拍攝交通安全宣導短片。（記者黃文記攝）

記者黃文記／左鎮報導

為提升高齡者交通安全意識，打造友善安全的生活環境，左鎮數位機會中心（DOC）結合資訊設備與數位影像技術，攜手左鎮樂齡學習中心學員，共同拍攝交通安全宣導短片，透過實際參與與角色演出，讓長者在學中做、做中學，展現高齡者活躍參與公共議題的行動力，並助力左鎮區衛生所榮獲「高齡友善社區優等獎」肯定。

這次交通安全宣導短片由樂齡學員親自入鏡，內容涵蓋行人安全、過馬路注意事項、配戴安全帽及正確用路觀念等生活化情境，並由左鎮數位機會中心提供拍攝、剪輯與後製等技術支援，使宣導內容更貼近高齡族群日常生活，提升學習與宣導成效。

擔任這次拍攝指導的左中社區買香瑜老師表示，透過讓樂齡學員實際參與交通安全宣導短片的拍攝，不僅能加深他們對正確用路觀念的理解，也能提升自信心與成就感。買香瑜強調，結合數位科技與生活議題，是推動樂齡學習非常重要的方向。

完成之宣導短片已廣泛運用於交通安全宣導場合，於相關單位辦理之活動、講座及宣導時播放，不僅強化民眾交通安全觀念，也展現社區跨單位合作的具體成果。透過數位科技與在地學習資源的整合，成功將交通安全教育向下扎根、向外擴散。

在此成果推動下，左鎮區衛生所因長期深耕高齡健康促進與安全友善社區營造，並善用數位宣導工具推動交通安全教育，榮獲「高齡友善社區優等獎」肯定，顯示左鎮區在高齡友善政策與社區合作上的卓越成效。