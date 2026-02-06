左鎮數位中心推出斑馬賀歲。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮數位中心年度賀歲鉅作～斑馬來了，逗樂大家，中心也希望如此的斑馬KUSO賀年，讓大家看了笑哈哈，開心幸福一整年。中心指出，這影片來自於守護校園數十年的斑馬雕像，也是左鎮國小孩子們最好的朋友斑馬，希望藉此行銷中心的馬到成功雷雕作品。

「馬年大吉、馬到成功」是左鎮數位中心要給大家馬年的祝福，中心人員也表示，校園記憶不搬家，學校裡還保留著早期校園常可見的斑馬雕像，而這隻斑馬也並未因校園更新而消失，反倒重新上漆繼續守護左鎮囝仔的成長。校長楊靜芳表示，校園內的斑馬是左鎮大人小孩珍貴記憶，所以學校特別更新，且成為校園最難得的「古蹟」。

廣告 廣告

由於許多學校在校舍重建、校園風貌逐步更新的過程中，一些珍貴的校園記憶像是大象溜滑梯、長頸鹿、斑馬等孩子們下課的玩伴，總是隨著工程而消失，不過左鎮國小校園的小動物們，並未隨著工程消失，而是被細心地保留下來，其中斑馬雕像，就是這樣被保護了下來。

適逢馬年將屆，左鎮數位中心特別以斑馬賀歲做出一則趣味的影片，同時也藉此行銷數位中心的馬年文創雷雕作品「馬年大吉」和「馬到成功」，歡迎大家向數位中心選購。校長楊靜芳表示，這可是因應馬年物超所值的文創品，百元即可擁有，而這正是中心學員們馬年的絕佳代表作。