左鎮燈會不分白晝黑夜都令人驚豔

左鎮燈會白晝也美呆了。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

台南市長黃偉哲八日別出心裁在白天前往左鎮觀賞「燈會」，這也見證左鎮燈會不只在晚上美麗閃爍，連白天都能充分展現今年以左鎮竹為主角的竹燈會，魅力無法擋，即不論黑夜或白晝都一樣閃亮無比。

八日黃偉哲在大中午前往左鎮燈會觀賞這場被譽為跨世代共創「淺山DNA」的左鎮竹藝燈會，並為現場許多的竹藝作品所驚豔，讓黃偉哲大讚「低成本創大效益」，也肯定這場以社區力量為核心的小鎮燈會，不僅展現地方創意能量，還成功讓左鎮在白天黑夜皆綻放獨特光彩。

廣告 廣告

今年左鎮燈會以「淺山DNA」為策展主軸，將左鎮的自然景觀、產業特色與人文記憶轉化為創作靈感，結合竹工藝與燈光藝術，融入社區共創精神，打造全台少見、以「竹」為核心概念的永續燈會。全場規劃五大展區，串聯老街、蔗埕公園至化石園區等重要生活場域，展出《竹影月脈》、《竹築方陣》、《竹浪雲煙》及主燈《一馬平川迎新春》等大型裝置竹藝作品，還融入穿山甲、雲海等生態意象與西拉雅文化元素，呈現左鎮多層次的自然與人文底蘊。

竹築方陣作品令人驚豔。（記者張淑娟攝）

區長李燿州表示，左鎮燈會自二０二四年首屆舉辦以來，持續以在地竹材為主要創作媒材，逐步形塑出獨具辨識度的「竹燈會」風格，且今年多件作品是由在地長輩、成功大學與南台科大USR計畫師生、社區團體及青年共同製作，讓燈會不只是藝術展演，更是跨世代交流與社區共創的平台，居民也成為最重要的主角。

由於主視覺「一馬平川迎新春」是以竹構所打造，而「竹築方陣」更組合出各種竹藝的技法，因此這些作品不論何時觀賞，都有不同凡響的呈現，這也讓黃偉哲驚嘆左鎮燈會的魅力，同時也肯定左鎮居民一起將左鎮竹活化起來，讓每件創作的閃閃發光。