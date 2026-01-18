左鎮燈會主燈「一馬平川迎新春」亮相

左鎮燈會主燈一馬平川迎新春亮相。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

「預備備…」，今年左鎮燈會令人期待著，不只有燈影還有聲音。十八日燈會主燈「一馬平川迎新春」率先亮相，即一匹由遠處奔馳而來的馬（上頭還有五匹小馬），令人眼睛一亮，作品代表著左鎮六時吉祥，及左鎮再度啟動和發展。

雖屬偏鄉小鎮，近年來左鎮卻有著不一樣的風情，今年的左鎮燈會更結合在地力量，並以在地的竹為主材料，打造出不同凡響的燈景。其中主燈「一馬平川迎新春」是由常在文創空間老師林昭慶帶領著團隊所打造，整件作品高五米四公尺、長十四米，使用了竹材和絲絹，其中絲絹用在眼睛的眼白部分，可隨著光改變著色彩，而作品也相當穩固，足以承載著人坐在眼球上。

左鎮燈會以左鎮在地竹材為主。（記者張淑娟攝）

林昭慶表示，主作品是一匹由遠處奔馳而來的駿馬，象徵著左鎮再次啟動和發展，上頭則有五匹小馬，總計六匹馬，意指六時吉祥。而馬的構件上則形成一個眼睛的造型，這也代表著用高度視野來看顧著左鎮，因此整件作品意含著左鎮六時吉祥和再次發展的意象。十八日主燈設置完成，讓附近居民先睹為快，其它的燈景也都進行中，含有左鎮竹苑打造的「竹築方陣」，以及一座深具詩文的拱型竹藝，更有成大師生和南台科大師生們各自創作的燈景。

值得一提的是打造一條有聲音的竹燈小徑，走在其中可聽到風吹竹的自然聲音，還有左鎮囝仔唱著族語歌曲，另有左鎮國小的下課聲等，即透過竹燈傳送出附近最熟悉的聲音，呈現不一樣的左鎮燈節。預計左鎮燈節將於一月底左右揭幕，左鎮區有信心給大家一個屬於台南不一樣的燈節。