左鎮燈會以竹為光點亮淺山DNA 融合自然景觀產業特色人文意象與社區共創

▲左鎮區長李燿州宣布邁入第三年的左鎮燈會將於左鎮蔗埕公園、老街及化石園區盛大登場，邀遊客來欣賞以「竹」為核心的永續燈會。（記者李嘉祥攝）

邁入第三年的「2026左鎮燈會」將於1月31日起至3月8日在左鎮蔗埕公園、老街及化石園區盛大登場，28日並於蔗埕公園舉行宣傳活動；左鎮區長李燿州表示，此屆以「淺山DNA」為策展主軸，將在地自然景觀、產業特色與人文意象結合竹工藝、燈光藝術與社區共創，打造全台首屈一指、以「竹」為核心的永續燈會，讓這座被白堊地景與淺山環抱的山城，將再次在夜色中發光。

左鎮燈會起源於地方居民、青年與公部門的共同想像，自2024年首屆舉辦以來，堅持使用在地竹材作為主要創作媒材，逐漸形塑出「竹燈會」獨特樣貌，成為台灣燈會文化中少見、卻深具辨識度的存在；燈會件作品由在地長輩、成功大學及南台科大USR學校師生、社區團體及青年共同參與製作，讓燈光成為世代交流的媒介，也讓居民成為舞台上最重要的主角。

左鎮區長李燿州表示，此屆燈會主題從左鎮「淺山」出發，將山巒、植物、動物與人們的生活記憶，視為土地長時間累積的「DNA」；透過竹編結構與光影設計交織成鏈，象徵人與自然之間緊密相連的關係；會場共規劃五大展區，從老街、蔗埕到化石園區，串聯左鎮的重要生活場域，作品內容涵蓋「竹影月脈」、「竹築方陣」、「竹浪雲煙」及主燈「一馬平川．迎新春」等大型裝置，並融入穿山甲、雲海等淺山生態意象及西拉雅文化元素，展現左鎮多元文化層次。

市長黃偉哲指出，左鎮有豐富自然生態與深厚的人文底蘊，此次燈會以「竹」為創作核心，不僅展現地方特色，更傳達與自然共生、永續發展的理念；市府持續支持各區推動具地方辨識度的節慶活動，期盼透過燈會行銷左鎮，帶動淺山地區觀光發展，讓更多民眾看見台南多元而深層的文化樣貌。

李燿州區長強調，「左鎮燈會」不僅是一項節慶活動，更是凝聚社區力量、展現地方特色的重要平台，今年以「以竹為光，點亮淺山DNA」為題，象徵左鎮居民與土地長期累積的生活記憶與文化精神，並結合社區參與及藝術創作，將淺山地形、農村聚落及在地故事融入燈區設計，希望讓民眾在賞燈的同時，深入認識左鎮的歷史脈絡與人文溫度，也期盼透過燈會，讓更多人認識左鎮、走進左鎮，在溫潤竹光中感受淺山文化的深度與魅力。