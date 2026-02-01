左鎮燈會璀璨啟燈 以竹為光點亮淺山之美

文化部文化資源司長陳修程、南市副市長姜淋煌、觀旅局副局長鄭道立、左鎮區長李燿州、立委及議員代表聯合為左鎮燈會啟燈。（記者李嘉祥攝）

▲文化部文化資源司長陳修程、南市副市長姜淋煌、觀旅局副局長鄭道立、左鎮區長李燿州、立委及議員代表聯合為左鎮燈會啟燈。（記者李嘉祥攝）

邁入第三年的「2026左鎮燈會」即日起至3月8日於臺南市左鎮蔗埕公園、老街及化石園區璀璨登場，今年以「以竹為光，點亮淺山DNA」為策展主軸，結合竹工藝、燈光藝術與社區共創，打造全台少見、以竹為核心的永續特色燈會，展現左鎮淺山地區獨有的自然與人文風貌。

文化部文化資源司長陳修程、南市副市長姜淋煌、觀光旅遊局副局長鄭道立、左鎮區長李燿州、立委郭國文及議員代表聯合啟燈，台灣之光王建民也到場共襄盛舉；左鎮區公所政風室結合燈會於會場推廣廉政微電影、公益揭弊者保護法、反詐騙資訊及廉政檢舉專線，並與現場民眾互動發送宣導品，傳達「廉能為政府之核心價值」，形塑全民「貪污零容忍」共識。

姜淋煌副市長表示，黃偉哲市長支持各區發展具高度地方辨識度的節慶活動，並於過年期間營造特色年節氛圍；左鎮區有豐富自然生態與深厚人文底蘊，燈會以在地竹材為主要創作媒材，不僅展現地方特色，也傳達與自然共生、永續發展理念，且白天獲夜晚均有不同風情，期盼透過燈會行銷左鎮，帶動淺山地區觀光發展，也邀請民眾走進左鎮，在溫潤竹光中感受淺山文化魅力。

李燿州區長指出，左鎮燈會於2024年首屆舉辦，地方居民、青年與公部門共同投入，逐步形塑「竹燈會」的獨特定位；今年燈會以「淺山DNA」為概念，將山巒、植物、動物與居民生活記憶視為土地長時間累積的文化紋理，透過竹編結構與光影設計，呈現宛如夜間生命旅程的藝術展演；現場共規劃五大展區，串聯左鎮老街、蔗埕及化石園區等重要生活場域，展出《竹影月脈》、《竹築方陣》、《竹浪雲煙》及主燈《一馬平川．迎新春》等大型裝置作品，並融入穿山甲、雲海等淺山生態意象及西拉雅文化元素，展現左鎮多元厚實文化層次。

李燿州區長強調，今年燈會以竹為媒、以光為語，凝聚社區共作的力量，「以竹為光，點亮淺山DNA」象徵左鎮居民與土地長期累積的生活記憶與文化精神，透過社區參與與藝術共創，將淺山地形、農村聚落與在地故事融入燈區設計，期盼民眾在賞燈的同時，更能深入認識左鎮的人文溫度。