左鎮燈會馬到成功又有科技AR助攻

左鎮國小的雷雕文創是燈會小主角。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

「馬到成功…」，左鎮國小承辦的左鎮數位機會中心的雷雕工坊，為新的一年刻劃出「馬到成功」等文創商品，且工坊也將結合即將來到的左鎮燈會，推出一系列具地方特色的雷雕文創商品，讓科技創意融入傳統節慶，最特別的還有左鎮國中也以AR融入燈會現場，創意空間歡樂情境，值得到場共享科技燈會。

科技AR打造不同的左鎮燈會現場。（記者張淑娟攝）

左鎮國小校長楊靜芳指出，為推動在地數位應用與文創產業發展，左鎮數位機會中心積極培植社區數位人才，並成立雷雕工坊，協助學員學習雷射雕刻設計與製作技術，還生產出不少文創商品，提高經濟效益。今年更結合「左鎮燈會」及即將來臨的馬年主題，推出一系列具有地方特色的雷雕文創商品，讓科技創意展現左鎮獨有的文化魅力。

至於將呈現的雷雕作品是以燈會意象與左鎮在地元素為設計發想，運用木質材料進行細緻雕刻，製作出兼具實用性與紀念價值的文創小物，不僅適合裝飾，也適合作為節慶贈禮，即日起開放相關雷雕商品預購，雷雕工坊電話五七三一０一九轉分機十四，歡迎大家以行動鼓勵社區學習成果，共同為左鎮地方創生注入更多溫暖與力量。

此外，左鎮國中校長何政謀表示，今年左鎮國中小師生和中正里民們一起合作參與左鎮燈會「竹境之門」的創作，除了以竹結構來呈現外，還會有雷雕版等燈飾，以及加入科技元素的AR，所以到場拍攝時會看到耶誕老人駕著雪橇繞著耶誕樹，還有大鯨魚在天空灑下雪花片片，給大家一個很科技的左鎮燈會。