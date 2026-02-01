左鎮燈會 以竹為光 點亮淺山DNA

記者李佩玲／綜合報導

2026左鎮燈會即日起至3月8日在左鎮蔗埕公園、老街及化石園區登場，以「以竹為光，點亮淺山DNA」為主軸，結合竹工藝、燈光藝術與社區共創，打造全臺少見、以竹為核心的永續特色燈會，展現左鎮淺山地區獨有的自然與人文風貌。

臺南市政府表示，燈會以「淺山DNA」為概念，將山巒、植物、動物與居民生活記憶視為土地長時間累積的文化紋理，透過竹編結構與光影設計，呈現宛如夜間生命旅程的藝術展演；共規劃5大展區，串聯左鎮老街、蔗埕及化石園區等重要生活場域，展出《竹影月脈》、《竹築方陣》、《竹浪雲煙》及主燈《一馬平川．迎新春》等大型裝置作品，並融入穿山甲、雲海等淺山生態意象及西拉雅文化元素，展現左鎮多元而厚實的文化層次。

臺南市政府指出，「以竹為光，點亮淺山DNA」象徵左鎮居民與土地長期累積的生活記憶與文化精神，透過社區參與與藝術共創，將淺山地形、農村聚落與在地故事融入燈區設計，期盼民眾在賞燈的同時，更能深入認識左鎮的人文溫度。

2026左鎮燈會即日起在左鎮蔗埕公園、老街及化石園區登場。（取自臺南市政府網站）

