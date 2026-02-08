左鎮燈會 低成本、大效益
▲南市長黃偉哲、副市長姜淋煌走訪蔗埕公園與老街燈會現場，肯定以社區力量為核心、以低成本創造大效益小鎮燈會。
（記者李嘉祥攝）
第三屆左鎮燈會自今年一月底起至三月八日於左鎮蔗埕公園、老街及化石園區登場，市長黃偉哲昨（八）日走訪蔗埕公園與老街燈會現場，肯定這場以社區力量為核心、以低成本創造大效益的小鎮燈會，不僅展現地方創意能量，也讓左鎮在夜色中綻放獨特光彩。
此屆左鎮燈會以「淺山DNA」為策展主軸，從當地淺山環境出發，將山巒紋理、動植物生態與居民生活記憶視為土地「DNA」，並將左鎮自然景觀、產業特色與人文記憶轉化為創作靈感，結合竹工藝與燈光藝術，融入社區共創，打造全台少見以「竹」為核心的永續燈會。
黃偉哲市長肯定左鎮燈會傳達的不僅是視覺之美，更是一種陪伴並理解土地的方式，透過光影讓外界看見左鎮的深層樣貌，亦透過共作讓地方不再只是被觀看，而是能被參與、被記住。
副市長姜淋煌說，左鎮燈會於二零二四年首辦，以在地竹材為主要創作媒材，逐步形塑「竹燈會」風格，多件作品由在地長輩、成功大學與南臺科大USR計畫師生、社區團體及青年共作，居民也成為舞台主角，讓燈會不只是藝術展演，更是跨世代交流與社區共創平台。
左鎮區長李燿州指出，左鎮燈會規劃五大展區，串聯老街、蔗埕公園至化石園區等重要生活場域，除有大型裝置作品，並融入穿山甲、雲海等生態意象與西拉雅文化元素，透過竹編結構與光影設計營造沉浸式場域，被白堊地形與淺山環繞的左鎮山城在光影下呈現深刻地方風貌，交織成象徵人與自然緊密相連的光影風景，歡迎各界來欣賞。
其他人也在看
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳
勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償
台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被另一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山站亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外...
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛
清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。
台中人太幸福！燈會亮點「嚕嚕米」萌翻中央公園 5大超夢幻療癒景點賞粉紅花海、落羽松秘境
台中近期被浪漫與萌力重重包圍！隨著燈會揭開序幕，整座城市彷彿掉進了溫柔的粉色濾鏡中。遠從芬蘭而來的「嚕嚕米」驚喜現身中央公園，更有隱藏在城市角落的五大超夢幻秘境，從如雪片般飄落的粉紅花海到充滿北歐風情的落羽松森林，每一處都美得讓人屏息。一起穿梭台中的療癒系春季清單中，捕捉這份專屬於台中人的冬末春初小確幸吧！
向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮
稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。
百歲人瑞與看護結婚"獲房產" 家屬怒批:戶所都沒警覺?
社會中心／綜合報導102歲人瑞和68歲看護結婚，子女憤怒抗議，連日引發討論！兒子怒批，登記結婚時戶政人員難道都沒有一點警覺是婚姻詐騙嗎？質疑連婚姻見證人，也全都是看護的人，像是她的兒子以及好友。律師也分析，未來在法院上對簿公堂的話，見證人的證詞，很可能就會對看護有利。記者今天上山實地直擊遭三度抵押達3500萬的豪宅。
新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕
過年走春「好額有賰」！2026「花在彰化」接駁車看這裡
春節走春，走對了旺整年！大年初一是「開正大吉」的好日子，因「春」與台語「賰（剩餘）」諧音，象徵新的一年財富盈餘、福氣滿溢。全國走春第一品牌「2026花在彰化」將於2月17日（初一）至3月1日（正月十三）在溪州公園登場，適逢「立春」氣節，百花齊放，是全台遊客踏青祈福的首選。
烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命
高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。
下停車場斜坡硬擠會車 還嗆：出事就找警察.網傻眼
台北市 / 綜合報導 一名駕駛日前準備從地下停車場開車 出來 時，卻遇到對向轎車無視「出車注意」警示燈已經亮起，仍執意往下行駛，雙方在狹窄上坡車道硬擠會車，場面相當驚險。這名駕駛表示，對方女駕駛還掏出手機對著他錄影，並嗆聲「若車子發生什麼意外，就要叫警察來」，影像在網上曝光後，被網友罵翻。 原始連結
花蓮太平洋燈會開幕 「會呼吸的奇蹟之塔」絕美首演
2026花蓮太平洋燈會在7日晚間盛大登場，今年燈會規模再升級，將花蓮的山海地景轉化為一座流動的戶外美術館。而開幕儀式中，主燈搭配長達440秒的高空煙火秀，吸引大批民眾到場欣賞。 #花蓮太平洋燈會#山海地景#高空煙火秀
喝醉在北捷西門站大呼小叫嚇壞路人 醉漢被警方壓制管束
42歲陳姓男子今天下午喝醉酒後，跑到台北捷運西門站打算搭乘捷運返家，但他疑因不勝酒力，居然坐在月台處拿起手機講電話，還越講越大聲，不少路人見狀，擔心發生意外通報站務人員。警方與站務人員到場後將他勸離未果，員警最後將他壓制並帶回派出所保護管束，化解一場酒醉鬧劇。
抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮
即時中心／黃于庭報導花蓮自強外役監受刑人康育豪，2022年返家時趁機逃脫，更於逃亡期間與將仇家砍成重傷，事後警方迅速逮捕2名同夥，他卻仍逍遙法外，甚至潛逃出境。身背多條通緝、逃亡近4年的他，本（2）月5日自中國返台，隨即遭移民署攔下，由航空警察局將其遞解歸案，而桃園地檢署複訊後已發監執行。回顧整起事件，康育豪前科累累，2015年為了幫友人出氣，將受害者砍成重傷，被依傷害罪判刑10個月，接著接連犯下多起詐欺案。他原先於宜蘭監獄服刑，2020年3月24日自，移往花蓮自強外役監。未料，康育豪趁2022年3月21日返家探視時逃脫，檢方發布通緝；更可惡的是，他於逃亡期間又因捲入博弈糾紛，涉嫌與楊姓、包姓同夥，朝郭姓男子連砍10多刀，造成其重傷。3人犯案後躲入汽車旅館藏匿，警方隨即逮捕楊、包2人，惟康育豪再度不見蹤影。逃亡近4年，康育豪本月5日從中國入境，移民署說明，康育豪於2月5日自中國搭機返台，經國境事務大隊查獲並確認人別無誤，完成查驗手續後，即移由警政署航空警察局將該通緝犯遞解歸案，桃園地檢署訊後已發監執行。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮 更多民視新聞報導在野擋軍購、轟谷立言想搞毛川普？于北辰揭藍白背後「這1目的」！最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案最新／前新聞局長邵玉銘過世！享壽87歲
高雄工程行尾牙遭惡煞闖入破壞 負責人遭圍毆擄走丟包
南部中心／呂彥頡、莊舒婷 高雄市報導高雄大寮區７日晚間發生一起暴力擄人事件，當時有公司正在舉辦尾牙活動，結果卻有人來砸場，負責人卻遭一群人持棍棒毆打擄走，丟包在堤防，警方找到人時，負責人頭部受傷，還好意識清楚沒有生命危險，郭姓主嫌自行到案，警方也陸續逮捕其他涉案人，依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪移送偵辦。十人持棍棒砸店，現場留有滿地的碎玻璃。（圖／民視新聞）警方獲報抵達尾牙活動現場，但早已不見涉案人員蹤影，只見大量碎玻璃散落，地面上還有明顯血跡，因為就在不久前，一群人持棍棒在這邊砸店破壞，還毆打公司負責人，將他擄走。目擊民眾vs.記者：「就是他們就這裡集合就衝過去了，都年輕人嗎對都年輕人，有一個被拖走，我只確定一個被拖走。」目擊民眾：「拿那個棒球棒在那邊集合啊，右邊那個玻璃打掉還打那個地上有一個，他就好像針對一兩個人打而已，好像他要把他拉上車把他押走。」警方快速將嫌犯等共十人查獲，並依法偵辦。（圖／翻攝畫面）事發就在高雄林園，根據了解，一間空間設計公司，晚間舉辦尾牙活動，不過其中37歲的郭姓男包商，在敬酒過程中，與人發生口角，48歲的林姓公司負責人上前勸阻後，郭男就離開現場，但隨後卻找了一群人到場砸店破壞，毆打公司負責人並將他擄走，丟包路邊。高市府林園分局副分局長黃國峰：「警方獲報後立即展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其頭部受傷意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。」警方火速在五個小時內，查獲犯嫌等十個人，而郭姓主嫌酒醒後，也對自己的行為感到後悔，全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害和毀損罪移送偵辦。原文出處：尾牙敬酒衝突！ 工程行老闆被圍毆擄走丟包 更多民視新聞報導最新／北捷大安森林公園站驚傳火警 警消獲報緊急到場豬肉攤"米奇吃尾牙" 民眾直擊成群老鼠啃食豬肉2026丙午年「四生肖」需安太歲 民俗專家提醒錯過年初這時亦可安奉