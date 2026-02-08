左鎮燈會 低成本、大效益

南市長黃偉哲、副市長姜淋煌走訪蔗埕公園與老街燈會現場，肯定以社區力量為核心、以低成本創造大效益小鎮燈會。



（記者李嘉祥攝）

第三屆左鎮燈會自今年一月底起至三月八日於左鎮蔗埕公園、老街及化石園區登場，市長黃偉哲昨（八）日走訪蔗埕公園與老街燈會現場，肯定這場以社區力量為核心、以低成本創造大效益的小鎮燈會，不僅展現地方創意能量，也讓左鎮在夜色中綻放獨特光彩。

此屆左鎮燈會以「淺山DNA」為策展主軸，從當地淺山環境出發，將山巒紋理、動植物生態與居民生活記憶視為土地「DNA」，並將左鎮自然景觀、產業特色與人文記憶轉化為創作靈感，結合竹工藝與燈光藝術，融入社區共創，打造全台少見以「竹」為核心的永續燈會。

黃偉哲市長肯定左鎮燈會傳達的不僅是視覺之美，更是一種陪伴並理解土地的方式，透過光影讓外界看見左鎮的深層樣貌，亦透過共作讓地方不再只是被觀看，而是能被參與、被記住。

副市長姜淋煌說，左鎮燈會於二零二四年首辦，以在地竹材為主要創作媒材，逐步形塑「竹燈會」風格，多件作品由在地長輩、成功大學與南臺科大USR計畫師生、社區團體及青年共作，居民也成為舞台主角，讓燈會不只是藝術展演，更是跨世代交流與社區共創平台。

左鎮區長李燿州指出，左鎮燈會規劃五大展區，串聯老街、蔗埕公園至化石園區等重要生活場域，除有大型裝置作品，並融入穿山甲、雲海等生態意象與西拉雅文化元素，透過竹編結構與光影設計營造沉浸式場域，被白堊地形與淺山環繞的左鎮山城在光影下呈現深刻地方風貌，交織成象徵人與自然緊密相連的光影風景，歡迎各界來欣賞。