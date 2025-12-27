左鎮百餘年教會舉辦耶誕市集

百餘年的左鎮教會舉辦知性的耶誕市集。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

設教一百五十五年的左鎮教會原本是以同樂會方式慶祝耶誕節，今年首次改以聖誕市集方式與社區同歡慶，廿七日教會廣場前熱鬧滾滾，成大和南台科大的志工學生與左鎮囝仔、居民同樂，逛著市集，還有中醫諮詢服務和急救技能學習，全場充滿知性和熱情，共享歡樂佳節。

西元一八七０年成立的台南市左鎮教會，已有一百五十五年歲了，以往耶誕節會在教會舉辦同樂會，今年首次舉辦耶誕市集，邀請社區、成大、南台科大志工服務學生與在地學童、居民一同歡慶耶誕。左鎮教會表示，頭一次以市集方式來慶祝耶誕節，歡喜有這麼多居民和學生來參與，教會也自己擺了手工皂攤位，另外還有在地小農產品、布丁蛋糕、草仔粿等特產攤位，另有成大與南台科大設攤，展示這些年深耕左鎮的成果。

除了市集以外，還有精彩的表演和摸彩抽獎活動，市長夫人劉育菁也到場參加。教會的雷鼓隊、左鎮國小的兒童舞蹈、左中社區長輩們的表演相當精彩，完全展現老中青全家合宜的市集活動。教友們說，在如此偏鄉的左鎮還能吸引眾多遊客前來參與，確實不容易。有趣的是市集活動還安排「尋找小小耶穌」遊戲，讓小朋友在教會廣場尋寶，這讓已經百餘年的教會再次活絡起來。