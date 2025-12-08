左鎮老街最是橙黃橘綠時

那等在季節容顏的老街再現風華。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮老街等在季節裡的顏色再次轉換了，八日的老街最是橙黃橘綠時，初冬換新裝，並以愛馬仕橘、帝王金黃、水清如白和年的喜氣紅為裝置藝術，將陪著大家跨年。而老街邊的左食堂也研擬首度舉辦淺山地區的跨年會，讓大家來體驗很有在地味的跨年市集。

日前左鎮老街一場竹工藝裝置藝術，讓左鎮的天際線很搶眼，各種竹工藝的技法都在藍天下，完美呈現，讓全台最短的老街，卻有著最獨特的風情。而繼竹工藝藝術裝置老街之後，八日常在文創空間又讓老街風情一夕之間變幻出最漂亮的顏色，讓左鎮居民八日一早驚喜發現老街又變色了，長長的愛馬仕橘點亮了老街天際線。

常在文創空間另打造小院子予區民閒話家常好所在。（記者張淑娟攝）

常在文創空間表示，明年的顏色代表各有各的美，而手機也出現了愛馬仕橘，就是宇宙橙，可預見明年的絕色是橘無異了，而此顏色也寓意著大吉，所以左鎮老街上的顏色也跟著時尚流行，呈現宇宙橙，除了金橙橙的橘外，還有象徵年喜氣的大紅色，以及象徵帝王色的金黃色，最特別難得一見的就屬天青如白的天空籃。

呈現四色的老街又有另一種左鎮味，常在文創空間表示，歡迎大家到老街奉茶，享受不同氛圍的老街，而常家文創空間也由老街的中段，移到老街尾，並已妝扮出美麗的小院子，提供大家一處閒話家常的好所在。