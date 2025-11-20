左鎮鄉村地區 啟動整體規劃

左鎮鄉村地區整體規劃啟動，都市發展局副局長顏永坤（右四）率隊拜會左鎮區長李燿州（右三）。（都市發展局提供）

為改善鄉村地區居住、產業、公共設施等發展問題，市府都市發展局於一一四年啟動辦理左鎮區鄉村地區整體規劃案，為此，都市發展局副局長顏永坤日前率隊拜會左鎮區區長李燿州，說明鄉村地區整體規劃政策及討論後續執行重點及推動方式，討論內容將成為未來空間規劃檢討之重要參考依據。

左鎮區為本市國土計畫指認應優先辦理鄉村地區整體規劃地區，市府都發局向內政部爭取經費補助，啟動左鎮鄉村地區整體規劃作業；其中，考量左鎮區於國土空間整體發展願景中屬里山地區的「山線翡翠鍊」，擁有豐富的自然與文化資源及多元的宗教文化，展現出在地多元融合特色，為本市重要生態資源寶庫，同時也是環境相對敏感脆弱地帶；因此，規劃核心將聚焦土地涵養、資源保全、氣候調適及永續利用，避免過度或不當的土地使用對生態造成衝擊，同時兼顧原合法土地使用者之權益。

訪談內容除與地方區長就地方重點議題進行初步交流外，岡林國小廢校土地合法利用、林務局公有閒置土地活化等議題亦為地方所關心，如何利用鄉規既有工具尋求解決方法，同時盤點在地公民團體、熱心公益人士及意見領袖等，後續將收集相關資訊及聯繫方式作為啟動擴大地方民眾參與的序幕；現階段市府及規劃單位已開始進行地方訪談作業，透過民眾參與及跨局處協商平台，探討鄉村地區各聚落間城鄉發展的投入情形、研提具前瞻性、可操作性的空間規劃調整策略，以引導鄉村地區有序發展。

都市發展局強調，鄉村地區整體規劃不僅是空間與政策的整合，更是地方共創的起點；為讓民眾更了解左鎮鄉規的規劃內容及進度，已將目前整理的資料上架至「臺南市鄉村規劃專網」，後續各項活動也將陸續在專網公告。

詳情可關注臺南市鄉村地區整體規劃網頁（https://hometown.tainan.gov.tw）。

