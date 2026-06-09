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圖／楊之儀

〈一〉

站在左側的那一刻，我感覺空氣的溫度忽然改變了。

手扶梯似乎放慢了速度，一格一格往上，像古老機械的心跳。我能聽見自己血液流動的聲音，從耳後穿過肩胛。我回頭望了一眼，右側的世界依然穩定。

人們站得筆直，一隻手握著手機，一隻手搭著扶手，像是一群等待上升的「沉思者」。那排排肩膀，是鱗片構成的魚身，筆直往城市深處游去。而我，是唯一逆光的鱗片。

廣播傳來錄音：「請緊握扶手，注意站穩腳步。」──聲音慢得像咒語。

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那一瞬間，我彷彿不是搭捷運，而是正穿越一條隱形的結界。

從我左腳踩上那片金屬階梯開始，時間似乎扭轉。站台的光從螢光白轉為黯紅，轉為童年廟口燈籠的光。一條線，在空氣中慢慢顯現，那不是電線，也不是裂痕，而是一道細細的影子──某個早已離開的人正走在我身前，只留下一點被壓縮的存在感。

我想起小時候，父親總說：「站左邊，才不會擋到人。」

這句話，在我體內悄悄待了這麼久。

但我不記得我有照做。或者說，那些年裡，我一直試圖理解「擋到人」的真正含義。是否我們選擇與人群不同的方向，就已經是一種「擋到」？是否左撇子、同性戀者、異議者、慢行者……都是被要求靠邊站的人？

手扶梯終於抵達頂端。

左側的通道仍空無一人，像無人打掃的樓層。牆上貼著一張地圖，被光照得泛黃，像是另一個年代的殘跡。我走出步道時，一股風從隧道深處吹來，帶著一種難以辨認的氣味：冷金屬、灰塵，還有發酵的時間感。

我站在月台邊，看見列車尚未到來。螢幕顯示「距離下一班列車還有三分鐘」。

但我明明感覺，自己已經過了三十年。

〈二〉

那三分鐘沒有過去，也沒有到來。它像是被懸掛在時鐘與列車之間的靜止水珠，一動不動。

我坐在長椅上，身體微微靠左傾斜。鐵椅的冷從脊椎一路傳上來，突然想起國小教室裡的木椅──那時，我總坐在靠窗的位置。陽光斜照，桌面常被曬得發燙，我會用左手把鉛筆盒推出陰影，再把手掌伸進陽光裡。

有一次，我畫一隻海豚。畫到一半，左邊的同學湊過來說：「你畫的水，好像有聲音！」

我愣了一下。沒有人這樣說過。

那句話像一根細針，扎進我童年的某個水面。他看見了我藏在圖裡的節奏，那可能是左手的韻律，一種無聲的書寫。

他叫什麼名字我早忘了。只記得他總愛用左手撐著下巴寫作業，筆尖在紙上轉圈圈，像在與某種隱形生物溝通──風從窗框的縫隙吹進來時，會捲起考卷的角，我們一起用手壓住它。他的手心微微濕熱，帶著一種無法命名的氣味，那是我記憶裡「左邊」最真實的味道。

列車進站聲響起，我才從那些閃回中醒來。鋼鐵摩擦的聲音劃開空氣，像突然翻開一段塵封的對話。

我踏進車廂，這次選擇坐在左邊靠窗的位置。窗外的燈光飛快後退，城市變成一道道光的裂痕。對面車窗的倒影有些不對勁──反射裡的我，是個穿著國小制服的小孩，手裡拿著2B鉛筆，在玻璃上畫水紋。

他看起來好像聽得到我腦中的聲音。

我努力不眨眼，想與那個自己對視久一點。但列車進入下一站那一瞬，影像被切斷。光線扭曲，孩子不見了，只剩我自己，坐在空盪車廂裡，一節被左手寫過的列車。

我想，我並不是突然走向左側，而是整個身體記得這條路：一條曾被糾正、修正、歪斜過的軌跡。

記得小時候，曾練習用右手吃飯、握剪刀、投籃、開瓶蓋。但左手仍在夜裡夢遊，寫詩、畫畫、撥開夢中的長草，在無人注意的空白處，留下屬於它的名字。

每個左撇子體內，可能都藏著一個不肯說話的孩子。他們總往反方向走，與河流對行，與風背離，從不問出口在哪裡。

車廂即將抵達終點站。廣播聲再次響起，這次是年老男聲：

「左側，也可以走喔。」

我從沒聽過這樣的提醒。不知是不是幻覺，還是哪位維修工人放錯了語音檔。但我知道那句話不是對所有人說的，而是對像我這樣，偶爾在手扶梯前猶豫的人；對那些總站在空白左側的人。

我站起來，走出車廂的那一刻，我知道，城市其實沒有禁止任何人靠左，只是我們太習慣了右邊的擁擠與沉默。

我們自己，用「沉默」建起那堵牆。

〈三〉

上大學那一年，社會運動如午後雷陣雨般，在校園周邊反覆生成。廣場、街口、立法院前、青島東路的帳棚裡，標語被高舉，口號此起彼落，也有人選擇以沉默跪坐，讓身體成為宣示。姿態各異，卻共享同一種氣壓。所謂進步或解放的思想──若勉強以「左翼」概括，又未必貼合台灣實際的政治光譜──像雨水滲入柏油的裂縫，也緩慢滲入我尚未定型的身分邊界。

那一年，理念不是抽象名詞，而是一種濕度；它在空氣裡升騰，在標語布面上晾乾，也在我體內留下未竟的回聲。

第一場參加的是反媒體壟斷遊行。我站在人群左側，舉著歪歪斜斜的牌子：「媒體不是商品。」有位學長拍了拍我肩膀說：「這句太弱了，應該寫『媒體是人民的眼睛』才對。」

我沒回應，只是低頭想，那如果我這句話只是左手隨意寫的呢？如果這句話不是為了口號，而是為了某種模糊的記憶？

那晚我回宿舍，在筆記本寫下一行字：「有些思想不是為了對抗而生，而是為了讓我們保留一種可能性。」

不知道這句話算不算左派。但它像我左手寫字時的筆觸，有點慢、有點斜、有點偏離常理軌道，卻因此還活著。

左派思考的過程，不是追求正義，而是練習質疑正義的模樣。

我們的課堂上，有位老師說，真正的異議不只是喊出「不要」，而是說出「怎樣才算是好」。但那句話讓我開始懷疑：是不是世界永遠要求我們給出答案，才能有效存在？如果我只是沉默呢？如果我只是選擇站在手扶梯左側，不為趕路，也不為抗議，只是想看看另一種風景？

那是不是，也是一種立場？

我在校園裡常與朋友討論這種事。有時走在林蔭道上，忽然覺得腳底下長出另一層世界──一層由左撇子、同性戀者、難民、低薪青年、獨居老人、無名物種組成的世界。他們說的語言很輕，有時像風，有時像鳥的羽毛掉進信箱。

我低頭一看，有隻蜥蜴正爬過水泥磚邊角，尾巴偏向左側，在光影交錯的碎裂中，拖出一條無人看見的道路。

〈四〉

我有一段時間停止寫作。

那是剛出社會的日子。每天在辦公室裡做著機械又小心翼翼的任務。寫報告、回信、修錯別字、調整行距。我變成一個徹底的右手人。左手退居幕後，只在夜晚不經意抬頭時，搭上臉頰、揉揉眼角，或在夢裡打開一本斜斜的書。

那書裡有我以前寫的草稿，關於城市裡消失物種的故事。有一段這樣寫：「這是一種只會在左側聽見聲音的鳥。右耳無聲，左耳裡卻有整座山林的低語。」

我忘記當年為何寫下這句話。如今讀，像對自己身體的預言。這世界的聲音，大多從右側而來，像主流、秩序、方向盤。但左側，是不確定、走偏、被遺棄，是靠直覺摸索的。

我重新開始寫作，是因為夢見那位小學同學。

夢裡他坐在我左側，從未離開過。他畫了一棵樹，那樹從紙張向外長出，穿過窗戶、天花板，一直長到整座城市上空。我問他：「你還記得我畫的水嗎？」

他說：「記得。那水裡有我們兩個人的倒影啊。」

我醒來時，左手已握著筆，在筆記本上寫了一整頁字。

那些字有些潦草、有些斷裂，像久未開口的樹根終於說話。它們說的話我不全懂，但我知道，這些字不是為了發表，也不是為了被看見，而是為了讓我重新成為自己。

多年後，我搬到一座靠山的城市。

這裡有一座專為左撇子設計的咖啡廳。進門時得繞過一圈左旋的樓梯。有時我整個下午都坐在最左側的位子，聽著腳步聲從右往左遠去。

我傳了一則訊息給一樣是左撇子的好友：「有些空白不是為了填滿，而是為了讓我們記得，有另一種書寫的方向。」

他回我：「你終於找到自己那邊的地圖了。」

我還是會搭捷運，有時仍站在右側，像所有人一樣。

但偶爾，我會悄悄轉身，走向那條空蕩蕩的左側──不為逆行，也不為標新，只是為了記得：

我們曾經擁有過那樣一段時間，整個身體都在學著如何與世界對話。

那對話是側寫的、彎曲的、走錯方向的。

因為有些路，只有你走在左側，才會出現。

〈五〉

我會在周末清晨，搭最早一班往北的捷運，從起點坐到終點。城市還沒醒來，車廂內零星幾個人，我總選最左側的位子，靠著玻璃，在陽光斜射下顯得特別模糊。

窗外迅速滑過的牆、鋼筋、標語與未擺出的攤棚，如同一座名為「正常」的城市，而我只是被記憶推著穿越它。

左側比右側安靜。你可以聽見車輪與軌道摩擦的節奏，像一種有規律的低語。也可以看見隧道壁上斑駁塗鴉與失敗的修補，彷彿城市曾嘗試修正、遮掩、或悄悄讓某些痕跡消失。

某天，我在台鐵月台遇見一隻斷尾的貓。牠從我左側出現，尾巴末端像舊傷，彎折成極小的問號。

牠站在手扶梯下方，不上去也不離開，只在左側那道沒人行走的軌跡上巡視、嗅聞、靜坐，像在等待某個遺失的聲音從上方滑下來。

我陪牠坐了幾分鐘，直到通勤人群湧入，腳步與耳機音樂蓋過牠的存在。牠走開了，左耳抖了一下，像聽到了我無法聽見的聲音。

我看見走道盡頭牆上的一張舊告示紙，字體早已褪色：「禁止逆行。請遵從指示。」

那瞬間我明白，「左側」不只是空白或選擇，而是一段曾存在的反向記憶。那些逆行者與聲音，被蓋掉、清除、抹平了，卻還殘留在某些裂縫裡，等待被重新踩下。

〈六〉

今年，我在夢中寫一本叫《左》的書。

頁碼從第300頁倒數到1，每一頁都是一段倒著來的記憶：父親左手牽我過馬路、學校禁止用左手寫字、舊情人曾說：「你寫字的樣子，好奇怪。」......

這本書並不是寫給讀者，而是寫給左手──那個總被右手代替、被禮貌壓抑、被工具限制，卻從未放棄在深夜寫下字句的器官。

左手不是反叛，而是記憶自身的韌性。

我走在城市街頭，發現越來越多左撇子小孩不再被強迫改右手。有些學校為他們設計桌椅，或讓孩子選擇「最舒服的方式」。

我在文具店看見一支專為左手設計的鋼筆，筆身微微傾斜，讓手不會被墨水染到。我買下它，不為寫作，而是向那個在課堂上偷偷換手、又在夢裡重新畫畫的小孩致意。

他還在我體內，只是學會了等待。

這城市還沒完全為左側的人設計好所有空間。

但有些空間，是要靠我們用腳步去丈量、用日常去想像的──或許有一天，城市會有一座「左之園」，裡頭有左手雕刻的石碑、逆時針旋轉的時鐘、永遠不開口但在左耳邊低語的鳥群。

也許那裡沒有導航，只有某種身體的習慣與微小的偏執感，才能帶你前行。

你會在園中看見另一個自己，正坐在一張左撇子書桌前，為那些被錯置、被規訓、被迫調整的人們，寫下一封信。

信的開頭是：

「搭捷運的手扶梯時，我總是習慣站在右邊，像所有人一樣──但那天，我走上了左側，然後一切開始變得不同。」