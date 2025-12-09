《巧克力冒險工廠》登臺 林志玲獻聲送暖

記者黃朝琴／臺北報導

百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》17至28日臺北流行音樂中心連演15場，結合奇幻舞臺設計、動人音樂與魔法特效，帶領觀眾進入威利・旺卡的巧克力世界，看愛與夢想在舞臺閃耀光芒；主辦單位與林志玲合作公益計畫，邀請百位參與「心玲守護課程」的學生走進劇院，為冬日注入溫暖祝福。

與慈善基金會學童走進劇場 實現耶誕奇蹟

志玲化身「巧克力夢想公益大使」，特別錄製語音導聆，以溫柔的聲音介紹，《巧克力冒險工廠》是一個充滿教育意義、關於追逐夢想與成長的故事。天才糖果大師威利・旺卡送給一群孩子5張金獎券，帶領他們探索世界上最神秘的巧克力工廠，一個充滿魔法、奇蹟與無限想像的地方，包括巧克力瀑布、頑皮的松鼠與神奇的玻璃電梯。這場旅程不僅甜蜜，也充滿驚奇與挑戰，究竟誰能通過考驗、獲得最終的大獎，就讓我們一起走進劇院，親自體驗這場夢想的冒險吧。

華文環球藝術娛樂指出，這次與志玲姊姊慈善基金會攜手，邀請孩子們走進劇院，希望實現耶誕奇蹟，每一位孩子都值得擁有屬於自己的金獎券，去開啟屬於他們的夢想之門。雙方透過這次合作，期盼喚起更多社會對兒少教育、文化平權與藝術啟蒙的關注，讓劇場不僅是娛樂，更成為孩子看見希望與愛的地方。

《巧克力冒險工廠》音樂劇改編英國羅德．達爾同名原著，跨世代經典故事透過劇場詮釋，從書頁躍上舞臺，結合音樂劇與投影科技、魔術設計、舞臺幻象，運用3D視覺、場景變幻、大型木偶與沉浸式設計；除經典角色與情節，並加入現場互動橋段，邀請觀眾走入奇幻旺卡工廠，展開一次全齡共賞的冒險。

