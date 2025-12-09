《巧克力冒險工廠》華麗登臺 林志玲溫暖代言

記者黃朝琴／臺北報導

百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》12月首度登臺，美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造，結合奇幻舞台設計、動人音樂與魔法特效，帶領觀眾進入威利・旺卡的巧克力世界，看愛與夢想在舞台閃耀光芒；主辦單位與林志玲合作公益計畫，邀請百位參與「心玲守護課程」的學生走進劇院，感受藝術魔法與現場表演震撼，讓舞台的魔法延伸到現實世界，用藝術傳遞善意，點亮這個聖誕節，為冬日注入溫暖祝福。

《巧克力冒險工廠》音樂劇於12月17至28日臺北流行音樂中心連演15場，點亮北流聖誕檔期，平日場週二至週四晚上7時30分演出，假日場則是週五晚上7時30分，週六及週日上午11時、下午4時演出，國定假日則是下午4時演出；明年1月2至4日移師高雄衛武營。

主辦單位華文環球藝術娛樂表示，這場結合想像力與感動盛宴，與志玲姊姊慈善基金會合作，特別邀請林志玲化身「巧克力夢想公益大使」，特別錄製語音導聆。

林志玲以溫柔的聲音介紹，《巧克力冒險工廠》是一個充滿教育意義、關於追逐夢想與成長的故事。天才糖果大師威利・旺卡送給一群孩子五張金獎券，帶領他們探索世界上最神秘的巧克力工廠，一個充滿魔法、奇蹟與無限想像的地方，包括巧克力瀑布、頑皮的松鼠與神奇的玻璃電梯。這場旅程不僅甜蜜，也充滿驚奇與挑戰，究竟誰能通過考驗、獲得最終的大獎，就讓我們一起走進劇院，親自體驗這場夢想的冒險吧。

華文環球藝術娛樂指出，《巧克力冒險工廠》不只是舞台奇幻故事，更是一段相信夢想、相信善意的旅程。這次與志玲姊姊慈善基金會攜手，邀請孩子們走進劇院，希望實現聖誕奇蹟，每一位孩子都值得擁有屬於自己的金獎券，去開啟屬於他們的夢想之門。雙方透過這次合作，期盼喚起更多社會對兒少教育、文化平權與藝術啟蒙的關注，讓劇場不僅是娛樂，更成為孩子看見希望與愛的地方。

《巧克力冒險工廠》音樂劇改編英國羅德．達爾同名原著，跨世代經典故事透過劇場詮釋，從書頁躍上舞台，結合音樂劇與投影科技、魔術設計、舞台幻象，運用3D視覺、場景變幻、大型木偶與沉浸式設計；除經典角色與情節，並加入現場互動橋段，邀請觀眾走入奇幻旺卡工廠，展開一次全齡共賞的冒險。

英國作家羅爾德．達爾（Roald Dahl）1964年出版的童書《巧克力冒險工廠》（Roald Dahl's Charlie and the Chocolate Factory），長年穩居全球兒童文學經典之列，這個經典故事多次被改編為電影。

《巧克力冒險工廠》音樂劇版本由百老匯黃金創作團隊操刀，包括東尼獎作曲家馬克・夏曼（Marc Shaiman）與作詞家史考特．惠特曼（Scott Wittman）以及編劇大衛．葛雷格（David Greig），採國際巡演製作，由華文環球藝術娛樂引進臺灣演出。

《巧克力冒險工廠》倫敦西區首演以來，2017年登上百老匯舞台，隨後展開長達4年的北美巡演，曾獲奧利佛獎提名，並以充滿奇想的視覺設計與機智幽默的敘事語言廣受好評。

如今，旺卡的魔法工廠再度向世界敞開大門。由原版導演、東尼獎得主傑克・奧布里恩（Jack O’Brien）攜手巡演導演麥特．倫茲（Matt Lenz）共同領軍，推出為亞洲觀眾量身打造的全新升級版製作；預計巡演城市包含臺北、高雄、上海、北京、澳門、新加坡、香港、馬尼拉與首爾等地。

華文環球藝術娛樂執行長郭柏毅表示，《巧克力冒險工廠》不僅是一段奇幻旅程，更傳遞對創造力、想像力與家庭情感的溫柔凝視，希望這次巡演升級版本，讓臺灣觀眾感受夢想與藝術交織魅力，與全球共享來自「旺卡工廠」魔法時刻。

演出製作單位、百老匯國際集團與百老匯亞洲製作人席蒙娜．傑納特（Simone Genatt）與馬克．羅斯（Marc Routh）也表示，《巧克力冒險工廠》是一部寫給全世界觀眾的奇幻故事，很興奮將這部關於想像力與創造力的百老匯音樂劇，以嶄新舞台設計與沉浸式幻術效果帶給臺灣的觀眾。