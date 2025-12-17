《巧克力冒險工廠》首演 奇幻打造甜蜜世界

記者黃朝琴／臺北報導

百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》首度登臺，今（17）晚於臺北流行音樂中心進行臺北場首演，美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造，改編英國羅德．達爾同名原著，結合3D視覺效果、魔術設計、場景變幻、大型木偶、動人音樂，除經典角色與情節，並加入現場互動橋段，帶領觀眾走入奇幻旺卡工廠，進入威利・旺卡的巧克力世界，展開全齡共賞冒險，看愛與夢想在舞台閃耀光芒。

主辦單位今晚開演前，進行演員首次見面會，百老匯國際集團總裁與製作人馬克．羅素也在開演前，向臺灣觀眾問好。隨後進行星光大道，包括金曲歌后孫盛希、金鐘演員溫昇豪、資深港星劉錫明、金鐘影后劉瑞琪、知名主持人聶雲等明星名人親臨看戲，為活動增添星光與話題熱度。

馬克．羅素表示，《巧克力冒險工廠》結合經典故事與創新舞台科技，是百老匯與倫敦西區頂尖團隊的心血結晶，詮釋查理的純真與夢想冒險，邀請觀眾一同見證這場充滿魔法的奇蹟。

《巧克力冒險工廠》音樂劇12月17至28日臺北流行音樂中心連演15場，點亮北流聖誕檔期，平日場週二至週四晚上7時30分演出，假日場則是週五晚上7時30分，週六及週日上午11時、下午4時演出，國定假日則是下午4時演出；明年1月2至4日移師高雄衛武營歌劇院，邀南臺灣觀眾共享奇幻盛宴。

英國作家羅爾德．達爾（Roald Dahl）1964年出版的童書《巧克力冒險工廠》，長年穩居全球兒童文學經典之列，這個經典故事多次被改編為電影。音樂劇版本從書頁躍上舞台，跨世代經典故事透過劇場詮釋，不只是舞台奇幻故事，更是一段相信夢想、相信善意的旅程，由華文環球藝術娛樂引進臺灣演出。

華文環球藝術娛樂表示，音樂劇版本採國際巡演製作，由百老匯黃金創作團隊操刀，包括東尼獎作曲家馬克・夏曼（Marc Shaiman）與作詞家史考特．惠特曼（Scott Wittman）以及編劇大衛．葛雷格（David Greig）。

《巧克力冒險工廠》倫敦西區首演以來，2017年登上百老匯舞台，隨後展開長達4年的北美巡演，以充滿奇想的視覺設計與機智幽默的敘事語言廣受好評。2025年原版導演、東尼獎得主傑克・奧布里恩（Jack O’Brien）攜手巡演導演麥特．倫茲（Matt Lenz）共同領軍，推出為亞洲觀眾量身打造的全新升級版演出，帶來更震憾的視覺與魔幻體驗。

華文環球藝術娛樂執行長郭柏毅表示，《巧克力冒險工廠》不僅是一段奇幻旅程，更傳遞對創造力、想像力與家庭情感的溫柔凝視，希望這次巡演升級版本，讓臺灣觀眾感受夢想與藝術交織魅力，與全球共享來自「旺卡工廠」魔法時刻。

百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》今（17）晚於北流首演，開演前演員進行首次見面會。（記者黃朝琴攝）