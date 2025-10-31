巧克力太貴了 旺季不妙
可可豆上漲帶動巧克力價格水漲船高，促使消費者在萬聖節轉而選購較便宜、較流行的糖果，例如酸甜軟糖等，導致巧克力業者在傳統旺季面臨嚴峻挑戰。
彭博資訊報導，消費研究機構Circana數據顯示，在截止10月5日的12周內，巧克力每磅均價跳增近14%，拖累銷量銳減6%；同期非巧克力的萬聖節主題糖果，例如Haribo公司的酸甜蝙蝠軟糖等，銷量勁增8.3%。巧克力大廠好時（Hershey's）也示警萬聖節銷售疲弱。
對糖果業者來說，萬聖節至關緊要，去年在美國市場占全年近18%的銷量比重，僅次於耶誕節。紐約可可豆期貨價格目前仍處於相對高檔的水準。
Circana消費品與食品服務洞見首席顧問懷特認為，巧克力和巧克力以外糖果的拉鋸戰，每周都在上演。NielsenIQ調查顯示，逾半數消費者表示，將在萬聖節優先選擇購買軟糖、也有近半數消費者指出將採買硬糖果。
Sugarfina的產品陣容中軟糖占85%，該公司執行長拉波塔表示，今年銷售速度比去年還快，並指出隨著可可豆價格已揚升，軟糖的獲利能力優於巧克力。
Haribo以小熊軟糖聞名，該公司季節性品牌經理柯里表示，今年的買氣較旺，巧克力價格攀揚是原因之一，此外，符合時節的創意軟糖，也具備巧克力無法匹敵的巧思。
