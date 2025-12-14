巧克力抗老化？ 專家分析關鍵成分：濃度高的人看起來更年輕

食安專家楊世煒近日po文分析，指黑巧克力可能是對抗老化速度的祕密。（示意圖，取自pexels）

雖著人類平均壽命提高，現代人也越來越追求健康養生。食安專家楊世煒近日po文分析，指黑巧克力可能是對抗老化速度的祕密，「可可鹼，在體內濃度較高的人，其生物年齡往往看起來比實際年齡更年輕。」

專家楊世煒近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」po文，分析提到科學家發現，黑巧克力可能是對抗老化速度的祕密，「研究指出，可可中天然存在的一種機能成分──可可鹼，在體內濃度較高的人，其生物年齡往往看起來比實際年齡更年輕。」

楊世煒說道，可可在原產地中南美洲的阿茲特克帝國本來就被稱為神的食物，「難道是因為可可鹼可以常保青春的關係？！」12月10日發表於《Aging》期刊的研究中，發現研究參與者血液中可可鹼的含量，並將其與血液樣本中測得的生物年齡指標進行比較。「結果發現，血液中可可鹼濃度較高的人，其生物年齡往往比實際年齡來得年輕。」

楊世煒也補充，作者、倫敦國王學院表觀基因體學教授Jordana Bell透露，這項研究發現黑巧克力中一種關鍵成分，與「維持年輕」間存在關聯。「我們並不是在建議大家多吃黑巧克力，而是希望透過這類研究，幫助理解日常飲食中，是否隱藏著促進健康與長壽的線索。」而研究團隊檢視了其他來自可可或咖啡的代謝物，是否出現類似的關聯性。「結果顯示，只有可可鹼呈現出與生物年齡相關的特殊關聯。」

楊世煒認為，許多來自植物的植化物，能夠影響人體基因的開啟或關閉狀態，進而調節細胞功能。可可鹼正是其中之一。而作者、倫敦大學學院臨床遺傳學醫師Ramy Saad博士指出，這是一個令人振奮的發現，接下來最重要的問題是，這種關聯背後的機制是什麼，以及我們該如何更深入探索飲食代謝物與表觀基因體之間的互動。「這樣的研究途徑，可能為老化研究，甚至常見與罕見疾病，帶來關鍵性的突破。」倫敦國王學院人類營養學教授Ana Rodriguez-Mateos則補充，目前正進一步探討可可鹼是單獨發揮作用，還是與黑巧克力中其他已知具有健康益處的成分（像是多酚）共同產生影響。

