巧克力控鬧鐘調好！全家大人系「贅澤巧克力霜淇淋」2／5開賣！買2送2、5支188元超划算

「全家」2月5日開賣苦甜大人系的「贅澤巧克力霜淇淋」，還有買2送2、5支188元的限時優惠。（全家供圖）

冬天就是會想吃點巧克力，讓身體、心情暖起來。「全家」Fami!ce霜淇淋特地推出冬季限定口味，2月5日開賣成熟大人系的「贅澤巧克力霜淇淋」，嚴選比利時55%巧克力入料，濃厚可可香氣中帶著恰到好處的苦甜平衡，入口滑順不膩，很有質感。

這款巧克力霜淇淋可單吃，也能搭配鮮乳坊聯名的「莊園牛奶霜淇淋」，以醇厚奶香柔化可可苦韻，層次更顯豐富。除了霜淇淋，還同步推出「+18元送金鏟匙」加購活動，金色鏟匙象徵「把甜蜜鏟進來、好運跟著來」，為年節增添滿滿儀式感，數量有限、送完為止。

「全家」在２月５日推出「贅澤巧克力霜淇淋」，2月12日接力推出「北海道哈密瓜霜淇淋」。（49元／支，全家供圖）

2月12日會再推出「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100%北海道哈密瓜果汁製成，果香清甜、自然不膩，為冬日甜點帶來清爽轉換。即日起到2月6日有「霜淇淋買2送2」活動，而2月5日到7日，再加碼推出「5支188元」限時3天優惠，能用甜甜價爽吃。

除了限定口味霜淇淋，還有「+18元送金鏟匙」加購活動，讓吃冰更有儀式感。（全家供圖）

如果說在便利商店吃到巧克力，是日常生活裡的小確幸，那情人節前夕，不妨轉戰飯店午茶來個浪漫約會。台北萬豪酒店的Lobby Lounge從即日起，推出「魔幻巧刻雙人下午茶」，嚴選有「巧克力界愛馬仕」之稱的法國頂級品牌法芙娜，由點心房主廚曾仕斌操刀，集結12款不同產地、可可濃度橫跨33到85%的巧克力作品。

台北萬豪酒店Lobby Lounge推出「魔幻巧刻雙人下午茶」，鹹食、甜點、飲料都有，甜蜜豐盛。（1,880元／雙人套餐，台北萬豪酒店供圖）

甜點設計從白巧克力的柔和花果香，到高純度黑巧克力的深邃微苦風味，並結合莓果、咖啡、柑橘與香草元素，展現巧克力多變的層次感；部分品項更巧妙加入辛香元素，讓甜中帶有驚喜。

連鹹食也融入巧克力，整個下午甜甜蜜蜜。（台北萬豪酒店供圖）

鹹點同樣融入巧克力巧思，平衡整體風味，讓整套下午茶不只甜，吃起來更耐人尋味。午後走進挑高明亮的Lobby Lounge，在可可香氣中放慢步調，成為情人節最迷人的約會選擇。



