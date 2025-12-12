「巧克力有蟲」其實很正常？營養師曝3大原因可能長蟲：這份量無害

日前有民眾在知名美式賣場販售的堅果巧克力裡發現蠕動白蟲，在各大論壇引起熱議。網友指出，有堅果的巧克力最容易生蟲，還有人說巧克力有蟲其實是正常的！究竟巧克力裡為什麼會有蟲，網友說法是正確的嗎？有蟲的巧克力還能吃嗎？《優活健康網》特選此篇，營養師為您一次解答。







為什麼巧克力裡會有蟲？



營養師整理出巧克力長蟲的3個可能時機：

1. 製程中有蟲侵入

巧克力原料包含可可豆，可能是可可豆收成時即藏有蟲，或在製程中有蟲侵入。巧克力製程初期會歷經可可豆堆積發酵、乾燥等程序，通常是直接在發酵箱中堆積，再放置於棚架或地上接受陽光曝曬，蟲子很有可能暗藏在可可豆中，最終和巧克力一起進入包裝。

一般零食包裝並非真空，因此含有蟲子生存所需的空氣，巧克力則提供養分，使得蟲子於包裝內產卵也能孵化，也就導致消費者開封後看到的驚嚇景象。

2. 儲存不當污染

國外研究指出，巧克力的理想保存條件為18～20°C，相對濕度低於50%，環境必須衛生通風；台灣較為炎熱潮濕，民眾一般會將巧克力冷藏保存。其實不論何種條件，環境都必須衛生清潔，否則香甜氣味容易引來蟲害。

3. 巧克力配料被污染

許多巧克力為增添風味會添加堅果、果乾等配料，這些配料卻可能隱含蟲子。國外曾有相關研究，在瓶中分別放置牛奶巧克力及添加配料的巧克力，再放入昆蟲或未孵化蟲卵，觀察45天後瓶內昆蟲活體數量。研究結果顯示，在巧克力沒有包裝的情況下，裝了果乾巧克力或堅果巧克力的瓶子，其昆蟲含量高於裝有無配料牛奶巧克力的瓶子。

雖然並沒有直接指出配料會引來更多蟲子，但可以觀察到的是，在相同的儲存條件下，添加配料的巧克力更有利於蟲子生存。





巧克力有蟲能吃嗎？對身體有害嗎？



基本上不建議食用長蟲的食物，至於蟲卵，則是眼不見為淨。目前沒有看到有關巧克力含蟲的食安報告，但不能完全保證吃到蟲對身體無害，如果本身有過敏性問題，食用已孵化的蟲可能引發過敏反應。

一般食物其實都可能藏著看不到的蟲卵，吃到就當作吃蛋白質。例如民眾煮米前的洗米步驟，目的在於去除生米中的蟲體，以及被蟲蛀空的米粒，但我們其實也無法保證煮下去的米是完全乾淨的，難保沒有漏網之魚，但我們一樣會把米吃進去，對身體是無害的。





糖果餅乾、果醬是否也有蟲？



1. 糖果餅乾含蟲，源於製程污染或儲藏不當

糖果的原料是糖漿，餅乾原料則是麵粉，相較於形體完整、利於藏匿的巧克力及堅果，較不會有暗藏蟲或蟲卵的現象。若真的有蟲害，可能源於加工產線污染或食品儲藏不當，而不像巧克力的蟲卵來自製程中難以排除的情形。

2. 果醬含蟲機率低

果醬的容器通常是經滅菌密封的罐頭，即使水果原料含有蟲卵，在製作果漿及填充滅菌過程中都會被消滅，成蟲存活或蟲卵孵化的可能性極低。若真的有蟲，更有可能源於果醬開封後受污染。需要注意的是，若填裝品質沒把關好，包裝密封性差，可能導致果醬發霉！

3. 紅色果醬內含有胭脂蟲

草莓醬、莓果醬等紅色果醬則是較特別的例子，這些果醬可能含有胭脂蟲。胭脂蟲是天然的動物性色素來源，將蟲乾燥磨碎後變成紅色粉體，是正常的食品添加物，不需太過擔心。





台灣對食品含蟲有相關規範嗎？



1. 台灣法規不容許巧克力含蟲體

我國《一般食品衛生標準》第3條規定，「販賣之食品，應具正常且合理可接受之性狀、風味及色澤，不得有因衛生不良、品質不佳或製程品管不當所導致之變色、異常氣味或風味、異常之凝結或沉澱、污染、肉眼可見霉斑、異物或蟲體、寄生蟲等情形。」

可見台灣食品法規對於非故意添加的蟲體或異物沒有任何容忍空間，所以有蟲體是完全不行的，但因為製程中有許多不可控因素，實際上是防不勝防。至於蟲卵，則沒有專門的規定，但要檢舉應該也可以過關。

針對可食昆蟲相關議題，則有衛福部食藥署公布的⟪臺灣的可食用昆蟲及昆蟲來源製取之原料⟫及「食品原料整合查詢平臺」，明列目前（2024年10月）可食用的4種昆蟲及11種源自昆蟲的食品原料。

2. 美國法規容許巧克力含蟲碎片60片以下

美國食藥監管局則規定，取6個100公克的巧克力樣品，平均每個樣品蟲碎片含量少於60個，且單個樣品蟲含量少於90個，就算過關。可見國際上對巧克力的含蟲量存在可容忍空間，只要不是明顯、大量的蟲體，並不用太過擔心。

巧克力是許多人愛吃的食品，蟲害新聞引來廣泛民眾關注。營養師認為，除可食用昆蟲之外，只要食品含有明顯可見的蟲體或蟲卵，建議就不要食用，避免對健康造成危害。

（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析⟫巧克力有蟲正常嗎？食安大揭密！）

