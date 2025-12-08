巧克力產品「出現不該有的味道」 江崎格力高大舉回收零食產品

日本「江崎格力高」公司宣佈，因為旗下一批可可，出現了「不該有的味道」，因此決定回收相關產品，產品約在600萬個左右。

日本知名零食生產商「江崎格力高」今（8）日主動宣佈，回收20款包括知名巧克力餅乾棒「Pocky」在內的產品，原因是「產品出現了不該有的味道」。目前所知，召回產品數目約在600萬個左右。

據日本NHK電視台報導，江崎格力高在今日發表的聲明中提到，一個用來儲藏生產巧克力產品原料可可豆的倉庫，需要進行裝修，於是暫時將原材料，搬到另一個倉庫，與香料一同存放。存放期間，這批可可豆竟然吸收了一同儲存香料的氣味，導致使用這批可可豆生產的巧克力產品，出現了「不應該有的香料味道」。

江崎格力高強調，這批產品在食用上不會有安全問題，但考慮到公司以品質為上的原則，因此決定自主回收有關產品，並就相關事件致歉，承諾會改善倉儲規定及檢查程序。