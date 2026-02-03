巧合令人唏噓！袁惟仁與大S忌日同天 曾因《泡沫之夏》深刻交集

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

知名音樂人袁惟仁「小胖老師」昨（2）日病逝，享年57歲，巧合的是，這一天正好是大S徐熙媛病逝滿一週年的日子。親友原本齊聚金寶山為大S舉行雕像揭幕儀式，卻在回程途中傳來袁惟仁死訊，讓演藝圈人士感嘆造化弄人。

袁惟仁昨（2）日病逝，恰逢大S逝世滿週年。（圖／翻攝袁惟仁、大S臉書）

大S去年春節2月2日因流感併發肺炎離世，享年48歲。她的親友昨日下午在金寶山舉行雕像揭幕儀式，緬懷祂的笑容與才華。沒想到同一天，資深音樂人「小胖老師」袁惟仁也在台東病逝，享年57歲。2人相隔1年、同日離世的巧合，讓不少人直呼「命運捉弄」。

回顧過往，大S與袁惟仁曾在音樂上有深刻交集。袁惟仁曾擔任台劇《泡沫之夏》原聲帶的統籌製作人之一，該劇女主角就是徐熙媛，演唱了〈鑽石〉和〈泡沫美人魚〉等，2人因作品結下緣分。如今兩人相隔一年後的同日離世，網友紛紛留言感慨「緣分太深刻」。

藝人陶晶瑩昨日才在大S的追思會場哭泣，隨後又接獲袁惟仁病逝的消息，情緒再度崩潰。她哀悼寫下：「小胖啊，你真的⋯⋯唉，我知道你累了，也知道家人的辛苦。」並感嘆「以為你會再回來」，字字句句充滿不捨。

