巧合？中共無人機闖東沙領空 正值守軍實彈射擊演訓前

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨(17)日表示，中共一架監偵無人機在昨晨5點44分到5點48分進入東沙島領空，我方以國際頻道廣播、警告後脫離，並斥共軍高度挑釁之舉破壞區域和平穩定。事實上，由海巡署及陸戰隊官兵駐守的東沙島，昨表定於上午7時至晚間10時，進行今年第一季的實彈射擊演訓，讓中共無人機侵入領空之舉更顯敏感。

國防部昨日表示，其於昨日凌晨偵獲中共一架監偵無人機，進行我國西南空域活動，昨日清晨5點41分接近東沙；國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒，隨後，這架中共無人機在5點44分左右進入東沙島領空，但高度位於我防空武器射程外，在我方以國際頻道廣播、警告後，這架無人機於清晨5點48分時脫離。

值得注意的是，根據漁業署網站公告「射擊通報」資訊，駐守於東沙島的海巡署東南沙分署東沙指揮部，今年第一季的環島實彈射擊演訓時間，就訂在昨天上午7點到晚上10點間，危險範圍從東沙中心點向外延伸9浬(約16.66公里)，射高約1萬2千呎(約3657公尺)，演訓射高與範圍與往常無異。另外，海委會還以1月24日作為預備日。

軍方人士表示，中共無人機進入東沙島領空的時間點，確實為我方表定軍演之日，國軍與海委會持續嚴密監控周遭動態。

東沙島防務以數百名受過海軍陸戰隊訓練的海巡署官兵為主，由於中共軍事威脅逐年增加，因此，國軍自2020年起派出海軍陸戰隊99旅一個加強連的兵力輪駐該島，如今已形同長期駐防。除了制式武器外，考量未來敵情威脅，東沙島也將部署無人機反制系統，並更新雷達，強化守軍因應各種突發狀況的能力。

