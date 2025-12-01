巧合？！夏天倫才開記者會反擊假扣押 遇襲掀話題

台北市 / 綜合報導

「夜店大亨」夏天倫和有「名媛界大S」之稱的前妻黃廉盈，2021年離婚後，雙方撕破臉並對簿公堂。因互告竊盜、妨害名譽，鬧上法院，官司還在進行當中。日前夏天倫向法院聲請假扣押，黃廉盈也不客氣在網路PO文控訴，雙方頻頻在社群上互控。巧的是，夏天倫才開記者會反擊沒多久就遇襲，難免引發外界想像。

帶著鎖匠，法院人員前往黃廉盈住處進行假扣押，愛馬仕、香奈兒，二十多顆名牌包，最貴一顆要價50萬，執法人員說：「然後台幣有43萬1千。」床上撲滿台幣和美金，連同一台保時捷電動車，通通貼上封條，夏天倫與前妻黃廉盈的家務事，再度搬上檯面。

夜店大亨夏天倫(11.28)說：「離婚3個月後，(黃廉盈)她來到我們家，然後偷了紅包的錢，鬼扯這個什麼，你答應我要付我的租金。」夏天倫指控黃廉盈偷走家中保險箱200多萬紅包，被黃廉盈提告妨害名譽，夏天倫被依加重誹謗罪起訴，黃廉盈竊盜部分因證據不足，加上超過6個月時效不起訴，不當得利部分是懷疑黃廉盈有脫產疑慮，向法院聲請假扣押獲准。

黃廉盈再發限動怒轟夏天倫根本是為了1400萬扶養費，但夏天倫也反駁，從頭到尾都只是想討回被拿走的紅包錢，夜店大亨夏天倫說：「假扣押完全是不當得利，跟贍養費完全沒有關係。」名媛黄廉盈(8.31)說：「網路上這些言論，都會跟著我們一輩子。」

黃廉盈一點也看不出來是兩個孩子媽，始終維持少女感，之前活躍時尚名媛圈，而夏天倫則是台灣夜店指標性人物，被封「夜店大亨」，兩人如今分道揚鑣，撕破臉還對簿公堂，但巧的是，夏天倫開記者會後就遇襲，難免引發外界聯想。

