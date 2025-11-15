巧合？央行回應經濟學人後「台幣由貶轉升」 專家直問：誰不給央行面子？

英國《經濟學人》最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」為題報導指出，台灣央行持續壓低新台幣匯率，以避免貨幣升值對經濟造成衝擊，此舉反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂「台灣病」。央行昨（14）日晚間發表5點聲明回應，並強調美國財政部並未要求新台幣升值。對此，財經作家狄驤提到，央行聲明一出，新台幣迅速由貶轉升，他不禁質疑，「是誰這麼不給央行面子？」

狄驤在臉書發文表示，央行承諾自今年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。對於《經濟學人》的報導，央行表示，美財政部沒有要求新台幣升值，此次聲明也跟關稅談判無關。

「按照這種匯率走勢，這幾天就看到談判出爐，我也不會感到意外。」狄驤感嘆，出口企業好不容易開心幾個月，又要迎接措手不及的匯率雲霄飛車。

狄驤提到，這幾個月的經驗也告訴我們，受到匯率問題短線下跌的企業，通常怎麼下去就會怎麼上來，可以期待一下新的好機會。

