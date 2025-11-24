巧合？後壁烏樹林25萬噸廢棄物起火 環保局否認人為縱火

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區火警。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區火警還在悶燒中，連帶影響台南地區空品不佳亮橘燈。市議會定期會24日自由發言時，多位議員紛紛關切此案，市議員林燕祝更直言，有民眾質疑是台南自行縱火燒垃圾；對此，市府環保局長許仁澤否認這起火警是人為縱火，並強調火警已進入第二階段，燒過的將趕緊挖開並灌水降溫，希望兩三天內能讓悶燒的火勢完全熄滅。

林燕祝指出，後壁烏樹林廢棄物暫置區，目前堆置丹娜絲颱風清理出來的廢棄物，面積約25萬公噸，上周五晚間發生火警後，火勢一發不可收拾，不僅至今仍在悶燒，燃燒廢棄物的濃煙，更隨著東北季風，臭味從溪北地區飄到溪南的永康、安南區等地，導致空氣品質不佳亮起橘燈，讓過敏族群受不了，還有民眾從麻豆打電話給她陳情說「快死了」。

林燕祝說，還有民眾陳情2個月前的同一地點，也曾發生過垃圾火燒山，但立刻就被環保局自行撲滅；此事發生在高雄垃圾山事件剛被查獲，這麼巧台南就發生火燒山，有民眾質疑，這是台南自行放火燒垃圾山。

為何民眾會有這樣的質疑？林燕祝認為，原來烏樹林廢棄物暫置區有保全人員在現場，但下午5點下班後，晚上8點多就發生火燒山事件，消防局晚上8點40分接獲報案，本來台南市政府要花3到5億元來處理25萬噸的廢棄物，現在火一燒，垃圾山沒了，市府就不需要花這筆錢，這種巧合難怪民眾質疑？到底還要燒多久？民眾還要痛苦多久？

市議員陳秋宏也關切烏樹林廢棄物暫置區火警是否人為縱火？環保局長許仁澤答詢指出，2個月前烏樹林曾發生小規模垃圾冒煙事件，但情況立刻控制；上周五發生的火燒垃圾通報起火點，因高度有一層樓高，人根本到不了，不可能是人為縱火，有可能是沼氣，現在已進入第二階段，燒過的垃圾趕緊挖開，並灌水降溫，希望兩三天之內，能讓悶燒的火勢完全熄滅。

