巧合！西螺太平媽昨回宮「今迎白沙屯媽祖駐駕」 四媽會萬人朝聖

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／賴俊佑報導

白沙屯媽祖橫跨西螺大橋後直奔福興宮與太平媽會面。(圖／記者鄭孟晃攝影）

白沙屯媽祖進香第三天，「粉紅超跑」今(15)日橫跨西螺大橋來到雲林西螺，上午11點40分駐駕福興宮，預計下午2點起駕，很巧合的是，福興宮太平媽4月13日晚間從台北回鑾、14日回宮，15日就迎接白沙屯媽祖駐駕，「四媽會」吸引萬名香燈腳前來拜拜祈福。

白沙屯媽祖今日清晨5點從員林中華賓士起駕，沿著台1線、橫跨西螺大橋來到雲林西螺，西螺大橋因鋼構補強工程封閉，不過彰化與雲林縣府特別開通「粉紅通道」，讓轎班和香燈腳徒步通過，頭旗車則改走替代道路。

廣告 廣告

西螺福興宮太平媽昨天才回宮，今天迎接白沙屯媽祖駐駕。(圖／記者鄭孟晃攝影）

白沙屯媽祖下橋後，就直奔西螺福興宮駐駕，很巧合的是，福興宮太平媽4月2日起駐駕台北新光三越12天，4月13日晚間回鑾，4月14日回宮，4月15日就迎接白沙屯媽祖駐駕，接下來也將迎接大甲媽祖到來。

白沙屯媽祖預計今日下午2點起駕，預計4月16日抵達北港，4月17日進火，4月20日回宮，橫跨4縣市。

更多三立新聞網報導

白沙屯媽祖停駕！7-11送「100杯咖啡、100顆茶葉蛋」感謝庇佑

交長扛8KG氣象儀陪媽祖走！限量5千份「永保安康燙金車票」信眾搶拿

「這公司」受女神青睞！白沙屯媽祖來4年 大甲媽每年接駕點

必勝客「整隻巨魷放比薩」每店只有15份！ 再送荔枝玫瑰巴斯克

