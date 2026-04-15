白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
巧合！西螺太平媽昨回宮「今迎白沙屯媽祖駐駕」 四媽會萬人朝聖
生活中心／賴俊佑報導
白沙屯媽祖進香第三天，「粉紅超跑」今(15)日橫跨西螺大橋來到雲林西螺，上午11點40分駐駕福興宮，預計下午2點起駕，很巧合的是，福興宮太平媽4月13日晚間從台北回鑾、14日回宮，15日就迎接白沙屯媽祖駐駕，「四媽會」吸引萬名香燈腳前來拜拜祈福。
白沙屯媽祖今日清晨5點從員林中華賓士起駕，沿著台1線、橫跨西螺大橋來到雲林西螺，西螺大橋因鋼構補強工程封閉，不過彰化與雲林縣府特別開通「粉紅通道」，讓轎班和香燈腳徒步通過，頭旗車則改走替代道路。
白沙屯媽祖下橋後，就直奔西螺福興宮駐駕，很巧合的是，福興宮太平媽4月2日起駐駕台北新光三越12天，4月13日晚間回鑾，4月14日回宮，4月15日就迎接白沙屯媽祖駐駕，接下來也將迎接大甲媽祖到來。
白沙屯媽祖預計今日下午2點起駕，預計4月16日抵達北港，4月17日進火，4月20日回宮，橫跨4縣市。
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