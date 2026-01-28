巧合？車銀優陷200億逃稅疑雲 「調查當日」母公司地址「神祕移轉」至江南

車銀優母親經營的鰻魚店在調查當天遷址。翻攝일간스포츠

南韓偶像男團 ASTRO 成員車銀優（차은우）近期深陷稅務風暴，據悉，原本登記在車銀優母親所經營的強化島鰻魚店地址下的法人公司，在強化郡廳上門進行現場調查的 26 日當天，竟巧合地完成地址變更申請，正式將公司遷往江南。實際上，車銀優去年遭首爾地方國稅廳調查局調查涉嫌逃稅，近期已被通知需追繳超過 200 億韓元（約新台幣 4.4 億元）的稅金。而在這起遷址爭議發生的當天，正好也是目前正在服兵役的車銀優，在逃稅疑雲爆發後首度對外發表立場道歉的日子。

廣告 廣告

車銀優陷逃稅醜聞中。翻攝X @CHAEUNWOO_offcl

官方現勘辦公室空無一物

根據韓媒《日刊體育》獨家報導，仁川市強化郡的相關人士在 28 日接受採訪時透露，在爭議爆發後，官方隨即對登記在強化郡、且類別屬於「大眾文化藝術企劃業」的車銀優法人公司進行現場調查。不過，調查人員到達現場後發現，該處完全沒有任何辦公設備或家具，甚至連維持業務運作的基本設施都付之闕如。相關人士對此表示，由於現場完全看不出有任何執行辦公業務的跡象，因此判定該地點難以作為實際的辦公空間使用。

車銀優正在當兵。翻攝Instagram @eunwo.o_c

調查當天火速遷址江南

更引發外界質疑的是，該法人公司竟然在強化郡廳進行現場調查的當天，就辦妥了遷出手續。強化郡廳官員指出，就在調查進行的同一天，該公司向江南區廳提交了地址變更申請，並隨即完成遷出。這間作為登記地址的鰻魚店，其實是車銀優母親在 2020 年開業的店面，經營約 5 年後，因車銀優於去年 7 月入伍而開始重新裝修並停業，目前連裝修工程都處於停滯狀態。此外，針對先前有媒體報導該法人未登記企劃業的說法，官方也澄清，車銀優名下共有兩家法人，位於鰻魚店地址的這家確實有依法登記為大眾文化藝術企劃業，官方正是以此為據才前往調查。

經紀公司與藝人親自回應

針對高達 200 億韓元的稅金追繳，車銀優的經紀公司 Fantagio 於 22 日發布正式聲明，強調目前的主要爭點在於「車銀優母親設立的法人是否屬於實質課稅對象」，並表示目前案件尚未最終定案。公司方面稱，將針對法律解釋與適用的爭議點，依法積極提出說明。Fantagio 隨後在 27 日再次補述，目前仍處於稅務當局確認事實關係的階段，公司與藝人都會配合調查，待後續法律判決明確後，會負責任地執行必要措施。

車銀優首度公開致歉

目前正在軍中服役的車銀優，也於 26 日透過個人社群平台向大眾道歉。他在文中寫道：「最近因為與我相關的種種事件，讓許多人感到擔心與失望，我衷心地低頭向大家致歉。」車銀優也進一步反省表示，會以這次事件為契機，深刻回視自己身為國民，在對待納稅義務的態度上是否足夠嚴謹，並表達了深刻的自省之意。



回到原文

更多鏡報報導

《素媛》兒童性侵犯72歲趙斗淳「再入獄」！5度違規擅離家門、毀損電子腳鐐 判刑8個月當庭拘留

閔熙珍否認挖角NewJeans爭議 公開錄音證據反擊、點名「成員家屬」利用藝人牟利

朴載範痛失20年老友！罕發長文「你讓我感覺自己活著」 強忍哀傷開玩笑：你這傢伙，先把我位置暖好

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復