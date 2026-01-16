巧合？ 陳亭妃.賴瑞隆.王美惠「同層樓」全拿選戰門票

台北市 / 綜合報導

隨著2026地方選舉腳步逼近，有望更上層樓的立委們，開始勤跑地方基層，民進黨本週進行台南、高雄、嘉義縣初選民調，「南二都」分別由陳亭妃和賴瑞隆出線。值得注意的是，攤開本屆國會辦公室樓層，在立法院中興大樓11樓中的三位綠委，都確定將代表民進黨出戰2026九合一大選。

合照簽名來者不拒，民進黨立委蘇巧慧發放首版「總統聯名春聯」，頭一站自然得在本命區新北樹林，立委(民)蘇巧慧說：「除了自己可以擔任新北隊的隊長，更重要的是有這麼多好的夥伴一起在努力。」

獲得黨內徵召的蘇巧慧，積極備戰2026新北市長選舉，更充分發揮母雞之姿帶領小雞，但同黨立委中，不只有蘇巧慧打算更上一層樓，記者柯芷筠說：「中興大樓11樓除了是，立委陳亭妃的辦公室，隔壁就是她的鄰居賴瑞隆，同一層樓還有立委王美惠，巧合的是，三個人這次都將，代表綠營出戰2026地方大選。」

立委(民)蔡易餘說：「像我沒有在11樓，我在7樓，這次初選我也有過關。」同樣初選勝利的蔡易餘，不讓11樓專美於前，但看看11樓標示牌上，除了3名綠營選將，還有早已宣布要投入新北市長選戰的民眾黨立委黃國昌，事實上中興大樓過去也曾出過幾位首長，台北市長蔣萬安第10屆的辦公室，就在中興大樓11樓，同棟大樓2樓還有南投縣長許淑華，屏東縣長周春米跟新竹市長高虹安。

記者柯芷筠說：「相距200公尺的青島一館，可以說是赫赫有名的「縣長館」，包括盧秀燕，黃敏惠還有黃偉哲，都曾在這裡辦公過。」過個天橋就能進到立法院院區，青島一館不只便利性高，金門縣長楊鎮浯前嘉義縣長張花冠，陳明文等11位縣市長，立委任內的辦公室都曾位於青島一館，就連蔣萬安第9屆的辦公室也在這裡。

立委(民)陳冠廷VS.記者說：「接爸爸(陳明文)的辦公室有朝一日，沒有，現在太早了。」未來的事太遙遠，立法院內滋養各黨立委，但要更上層樓還是得靠自身努力。

