巧奪天工！屏東力里圳進水塔 遺世獨立保護供水一世紀
〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本水利工程師鳥居信平在100多年前為屏東平原打造兩座伏流水圳，至今仍然供水，屏東縣政府今天舉辦「力里圳」百年落成紀念活動，鳥居信平之孫鳥居徹、鳥居信平故鄉靜岡縣岱井市前市長原田英之特別來台參加，屏東縣長周春米和他們一同步入溪床，直擊藏在石壁中的進水塔，聳立溪床的雄偉建物，看似遺世獨立，卻成為「供水一世紀」的最好保護。
鳥居信平曾是台灣製糖株式會社(現今台糖)工程師，為灌溉屏東平原，先後在來義鄉及春日鄉打造二峰圳及力里圳供水。現為枯水期，力里溪逕流面縮小，周春米和鳥居徹、屏東科大名譽教授丁澈士、屏東大學特聘教授林思玲及原田英之等人深入溪床，一睹被溪岸及樹木掩蓋的進水塔，矗立溪畔的建物巧妙利用岩壁地形，保護進水塔不被溪水侵蝕，百年不斷供，從溪床拔地而起的雄偉建物相當令人震撼。
周春米說，百年前，鳥居信平利用伏流水建設屏東，歷經一世紀，兩條水圳都仍是屏東農業的重要支柱，政府非常重視，早已登錄兩條水圳為文化資產，為慶祝百年情誼，邀請民眾來「百年力里．遇見你」，像是特別舉辦的導覽站點、文化手作、市集體驗等系列活動，凝聚社區情感，延續水圳百年精神，喚起民眾對水資源保育與地方文化的重視。
丁澈士指出，伏流水在極少的維護下使用百年，且透過自然重力過濾，就能產生乾淨伏流水，與現今淨零碳排的理念不謀而合，尤其力里圳的進水塔更是利用地形保護，百年不曾傾頹，更讓人佩服鳥居信平的前瞻構思。
屏東水利處邀請民眾來春日深度體驗水資源設施，也提醒民眾，溪床配合活動，在枯水期短暫開放，「明渠」處設有詳細的解說牌，歡迎多加利用。春日鄉公所也規劃多項百周年活動，包括「水力100-力里水圳時光掠影」展、「地方文物展覽」及「親水公園啟用典禮暨族語傳唱比賽」，共慶百年盛事。
更多自由時報報導
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
其他人也在看
少子女化浪潮 石崇良：擴大幼兒專責醫師制度
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）少子女化浪潮下，兒科難留才，衛福部長石崇良說，明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。中央社 ・ 13 小時前
疑吵架起殺意 台中6旬男持刀行兇 友「臟器外露」險喪命
台中大里區61歲李姓男子疑似酒後與56歲賴姓朋友起爭執，竟持水果刀行兇！賴男左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。李嫌在聽聞有人報警後立即騎機車逃逸，警方火速展開搜索，於15分鐘內將其逮捕歸案。霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。目擊民眾形容，「傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血！」TVBS新聞網 ・ 4 小時前
非洲豬瘟肉製品8成來自中國 陳駿季：機場「手檢區」是防疫關鍵
農業部長陳駿季今天（8日）隨行政院長卓榮泰，到桃園國際機場視察邊境檢疫作業。陳駿季說，今年截至10月，全台各機場共攔獲或旅客主動丟棄疑似肉製品逾2.2萬件，其中約10％檢出非洲豬瘟陽性病毒，8成來自中國。邊境防堵是防疫第一線，而設置「手檢區」能有效提醒旅客主動丟棄違規肉品，是防堵疫情入侵的重要關鍵。自由時報 ・ 7 小時前
「沒台積就沒輝達」 黃仁勳運動會上告白：台積電熊讚
一年一度的台積電運動會盛大舉辦，這次亮點就是輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，一上台就喊「台積我愛你」，說沒台積電就沒今天的輝達。而每年運動會按慣例都會發放小禮物給同仁，今年發放每位員工2.5萬的大紅包！不過更吸睛亮點，還有董事長魏哲家腳踩的tsmc鞋，也引發話題。 #台積電#運動會#黃仁勳東森新聞影音 ・ 7 小時前
昔當替代役救學生 火鍋老闆冷靜救「癲癇客」
火鍋店老闆劉澈近日在店內成功救助一名突發癲癇的顧客，展現了冷靜的危機處理能力。這位老闆憑藉著13年前擔任英語教育替代役時所學到的經驗，在顧客倒下時立即採取適當措施，挽救了危急情況。台北長庚急診主任李智晃表示，當發現有人失去意識且沒有正常呼吸時，民眾就應啟動緊急救護系統，開始CPR並使用AED，爭取寶貴的救援時間。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
南非牛肉遭中國封殺！台灣不買盼闖亞洲市場
[NOWnews今日新聞]南非最大的貿易夥伴國中國，因南非口蹄疫疫情擴散，宣布暫停該國所有牛肉及偶蹄動物產品進口，威脅當地產業，最大牛肉生產商和出口商批評政府不控制疫情形同「經濟自殺」，南非也積極尋求...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
龍津高中校慶迎波蘭姊妹校 大隊接力「Just for fun」跑出國際情誼
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立龍津高中迎來創校24週年校慶運動會，今年特別因應姊妹校波蘭波茲南「互傳媒 ・ 8 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎佳作林佳儀：一首寫給「媽媽」的詩，包括身為母親的自己
林佳儀以〈昨日的航行〉記錄自己在照顧母親時，對於年華老去、疾病降臨的種種疑問。詩中聚焦為母親洗沐、哄睡的場景，以「年老的嬰兒」的意象，刻畫從自己曾經是嬰兒到如今的照護者，這宛如「輪迴」的身分轉換。她說，這是一首寫給「媽媽」的詩，這個「媽媽」指涉的包括當年孕育自己的母親，以及如今身為人母、照顧母親如幼自由時報 ・ 6 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 10 小時前
90歲黃春明寫「山爺」 誓言一直寫下去
（中央社記者邱祖胤台北8日電）現年90歲的黃春明至今筆耕不輟，最新小說集「山爺」今天在台北博客來書店舉行新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。中央社 ・ 8 小時前
馬斯克想蓋大型晶圓廠！黃仁勳「1句點破」喊不可能：想取代台積電太難
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近向股東宣布，想蓋一座超大型晶片工廠，替自家生產晶片，目標是未來每個月能做出一百萬顆。不過，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣受訪時回應說，要做到台積電（TSMC）那種水準，幾乎不可能。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 6 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 14 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 8 小時前
神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師互傳媒 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
高國豪20分 攻城獅隊攻陷了國王城堡
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】應該時隔半年了吧，今天高國豪登場30分鐘，創下本季第一次單場20分紀錄，這互傳媒 ・ 4 小時前
亞職交流賽》宋家豪的二縫線速球與變速球 獲自家捕手太田光讚賞
樂天金鷲主戰捕手太田光隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，昨在第1戰與先發投手古賀康誠搭配5局，他在日職一軍7年經常與宋家豪合作，覺得宋家豪的二縫線速球與變速球都非常好，對古林睿煬、孫易磊等台灣投手也有深刻印象。太田光指出，宋家豪不需要透過翻譯，就能用日文與隊友溝通，第一次與宋家豪搭配時，就覺得宋家豪的二縫自由時報 ・ 8 小時前
第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害 疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣
37歲中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，事件至今仍在網路上延燒各種陰謀論。與他曾合作《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰，近期也被爆出「遭滅口」傳聞。雖然有粉絲曬出郭俊辰週三（5日）現身機場的影片，似乎打破謠言，但不少網友卻認為影片中的人與過去直播裡的郭俊辰外貌不符，懷疑是「替身」出面。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前