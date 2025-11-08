巧奪天工！屏東力里圳進水塔 遺世獨立保護供水一世紀

周春米與鳥居徹、袋井市前市長原田英之、屏科大名譽教授丁澈士及屏東大學教授林思玲等人深入溪床探秘。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本水利工程師鳥居信平在100多年前為屏東平原打造兩座伏流水圳，至今仍然供水，屏東縣政府今天舉辦「力里圳」百年落成紀念活動，鳥居信平之孫鳥居徹、鳥居信平故鄉靜岡縣岱井市前市長原田英之特別來台參加，屏東縣長周春米和他們一同步入溪床，直擊藏在石壁中的進水塔，聳立溪床的雄偉建物，看似遺世獨立，卻成為「供水一世紀」的最好保護。

鳥居信平曾是台灣製糖株式會社(現今台糖)工程師，為灌溉屏東平原，先後在來義鄉及春日鄉打造二峰圳及力里圳供水。現為枯水期，力里溪逕流面縮小，周春米和鳥居徹、屏東科大名譽教授丁澈士、屏東大學特聘教授林思玲及原田英之等人深入溪床，一睹被溪岸及樹木掩蓋的進水塔，矗立溪畔的建物巧妙利用岩壁地形，保護進水塔不被溪水侵蝕，百年不斷供，從溪床拔地而起的雄偉建物相當令人震撼。

周春米說，百年前，鳥居信平利用伏流水建設屏東，歷經一世紀，兩條水圳都仍是屏東農業的重要支柱，政府非常重視，早已登錄兩條水圳為文化資產，為慶祝百年情誼，邀請民眾來「百年力里．遇見你」，像是特別舉辦的導覽站點、文化手作、市集體驗等系列活動，凝聚社區情感，延續水圳百年精神，喚起民眾對水資源保育與地方文化的重視。

丁澈士指出，伏流水在極少的維護下使用百年，且透過自然重力過濾，就能產生乾淨伏流水，與現今淨零碳排的理念不謀而合，尤其力里圳的進水塔更是利用地形保護，百年不曾傾頹，更讓人佩服鳥居信平的前瞻構思。

屏東水利處邀請民眾來春日深度體驗水資源設施，也提醒民眾，溪床配合活動，在枯水期短暫開放，「明渠」處設有詳細的解說牌，歡迎多加利用。春日鄉公所也規劃多項百周年活動，包括「水力100-力里水圳時光掠影」展、「地方文物展覽」及「親水公園啟用典禮暨族語傳唱比賽」，共慶百年盛事。

力里水圳道的第二進水塔相當雄偉，倚溪道蜿蜒的山壁，如同遺世獨立的秘境。(記者陳彥廷攝)

鳥居信平之孫鳥居徹(左)與縣長周春米。(記者陳彥廷攝)

周春米(中)、鳥居徹(左八)、袋井市前市長原田英之(左七)、屏科大名譽教授丁澈士(右八)及屏東大學教授林思玲(左五)等人深入溪床探秘。(記者陳彥廷攝)

