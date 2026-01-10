巧婦難為無米之炊 免費營養午餐周春米不敢輕易點頭

對於要不要實施免費營養午餐，屏東縣長周春米表明地方負擔大，現在還在評估。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕國中小營養午餐全國僅剩4縣市仍收費，屏東縣是其中之一，縣長周春米今天(10日)表示，財政收支劃分法修正以後屏東縣相關的補助減少了40億元，本來教育部補助的包括「3章1Q」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子的補助、以及一些中央廚房的維護，將近3億多元，加上25間學校操場修整，現在都要地方負擔，光兩項支出就近6億元，因此屏東縣仍在審慎評估中。

周春米說，財政收支劃分法修正之後，屏東補助款大概減少約40億元，本來教育部有補助營養午餐將近3億多元，向教育部申請的25間學校的操場，教育部也不能夠再補助，所以之前很多都是中央會來協助的，現在中央都要地方自己負擔。光是這兩項的支出，大概將近6億元。所以後續怎麼樣來確保我們的財政、確保相關的一些施政的建設不會受影響更為重要。

她認為，大家在檢討營養午餐要不要補助的同時，我們更應該要關注孩子們的營養午餐是不是他們愛吃的、是不是安全、是不是健康、是不是衛生，然後怎麼樣來確保這樣子一個政府的美意，它的制度執行能夠發揮最大的效能。

這些縣府正在審慎評估中，將盡快跟大家報告後續的相關決定，強調守護孩子、守護孩子們的健康是責無旁貸的責任。

